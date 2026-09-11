David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Guetta - One Love (5099968537012) виниловая пластинка
"One Love" - переиздание студийного альбома диджея Дэвида Гетты, изначально выпущенного в 2009 году. Согласно данным издания Billboard альбом был продан тиражом более 1,5 миллиона копий. Релиз представлен на двойном черном виниле. Дэвид Гетта - французский диджей и продюсер. Гетта является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами как Jessie J, The Black Eyed Peas, Биби Рекса, Рианна, Эйкон, Крис Уиллис, Келли Роуленд, Лил Уэйн, Келис, Мадонна, Кид Кади, Эстель, Pitbull, Ферги, K’naan, will.i.am, LMFAO, Тайо Круз, Flo Rida, apl.de.ap, Snoop Dogg, Sia, Martin Garrix, Lady Gaga и Ники Минаж. 20 октября 2011 года по результатам авторитетного международного рейтинга DJ Magazine Дэвид Гетта стал диджеем номер один. В 2019 году занял 3 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine. Лучший ди-джей по версии DJMAG 2020 году. Этот титул Гетта выиграл 2-ой раз за карьеру.
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