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Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный

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Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 1
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 2
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 3
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 4
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 5
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 6
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 7
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 8
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 9
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 10
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 11
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 12
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 13
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 14
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 15
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 16
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 17
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 18
Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 1
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 2
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 3
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 4
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 5
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 6
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 7
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 8
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 9
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 10
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 11
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 12
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 13
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 14
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 15
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 16
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 17
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 18
  • Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 080 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499532
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, щеточка для чистки, защитная крышка, чехол, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х12
Вес, г.
400

Описание товара Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный

Роторная бритва STARWIND SSH 1525 – простое устройство, которое необходимо для поддержания имиджа и делового стиля. Управляется с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. Одним движением в действие приводятся три бритвенные головки, закрытые специальной сеткой. У волосков практически нет шансов остаться на лице. Кожа становится гладкой за несколько минут.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, щеточка для чистки, защитная крышка, чехол, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Роторная бритва STARWIND SSH 1525 – простое устройство, которое необходимо для поддержания имиджа и делового стиля. Управляется с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. Одним движением в действие приводятся три бритвенные головки, закрытые специальной сеткой. У волосков практически нет шансов остаться на лице. Кожа становится гладкой за несколько минут.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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