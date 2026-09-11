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Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR

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Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499413
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Характеристики

Бренд
Kraft
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
9.5

Описание товара Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR

Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR — компактная электродуховка с внутренним объемом 38 литров, суммарной мощностью ТЭНов 1500 ватт и функцией конвекции, обеспечивающей равномерное запекание блюд. Ее можно активировать при любой конфигурации включения нагревательных элементов: только верхний, только нижний, сразу оба. С помощью отдельного поворотного переключателя можно устанавливать температуру в диапазоне от 50 до 320 °С, которая будет автоматически поддерживаться на протяжении всего рабочего цикла при помощи термостата. Зафиксировать необходимое время позволяет встроенный таймер, рассчитанный на временной интервал от 0 до 90 минут. Достаточно длинный сетевой шнур и подсветка внутри духовки делают работу с ней удобнее. Максимально полно использовать возможности мини-печи Kraft KF-MO3803KGR позволяют прилагающиеся к ней аксессуары: решетка и два противня (круглый и прямоугольный).

Отзывы о товаре Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraft
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Kraft KF-MO3803KGR — компактная электродуховка с внутренним объемом 38 литров, суммарной мощностью ТЭНов 1500 ватт и функцией конвекции, обеспечивающей равномерное запекание блюд. Ее можно активировать при любой конфигурации включения нагревательных элементов: только верхний, только нижний, сразу оба. С помощью отдельного поворотного переключателя можно устанавливать температуру в диапазоне от 50 до 320 °С, которая будет автоматически поддерживаться на протяжении всего рабочего цикла при помощи термостата. Зафиксировать необходимое время позволяет встроенный таймер, рассчитанный на временной интервал от 0 до 90 минут. Достаточно длинный сетевой шнур и подсветка внутри духовки делают работу с ней удобнее. Максимально полно использовать возможности мини-печи Kraft KF-MO3803KGR позволяют прилагающиеся к ней аксессуары: решетка и два противня (круглый и прямоугольный).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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