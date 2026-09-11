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Мышь Gembird MOP-430 USB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Gembird MOP-430 USB черный

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Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 1
Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 2
Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 3
Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 1
  • Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 2
  • Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 3
  • Мышь Gembird MOP-430 USB черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
340 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499067
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
46х44х30
Вес, г.
847

Описание товара Мышь Gembird MOP-430 USB черный

Gembird MOP-430 представляет собой классическую проводную оптическую мышь симметричной формы, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного, приятного на ощупь пластика. Посредством интерфейса USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется системой. Чувствительный оптический сенсор с возможностью смены разрешения обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности. Длина провода увеличена до 1.8 метра, чего будет достаточно для удобного подключения даже к задним портам ПК.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MOP-430 USB черный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Gembird MOP-430 представляет собой классическую проводную оптическую мышь симметричной формы, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного, приятного на ощупь пластика. Посредством интерфейса USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется системой. Чувствительный оптический сенсор с возможностью смены разрешения обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности. Длина провода увеличена до 1.8 метра, чего будет достаточно для удобного подключения даже к задним портам ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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