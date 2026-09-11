Мышь Gembird MOP-430 USB черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Gembird MOP-430 USB черный
Gembird MOP-430 представляет собой классическую проводную оптическую мышь симметричной формы, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного, приятного на ощупь пластика. Посредством интерфейса USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется системой. Чувствительный оптический сенсор с возможностью смены разрешения обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности. Длина провода увеличена до 1.8 метра, чего будет достаточно для удобного подключения даже к задним портам ПК.
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