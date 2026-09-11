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Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Crown CMM-930W (CM000001193)

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Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 1
Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 2
Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 3
Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 1
  • Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 2
  • Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 3
  • Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
470 руб.  770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499050
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Crown CMM-930W (CM000001193)

Новейшая беспроводная технология для повышенного энергосбережения. Новая технология избавляет от хлопот нажатия кнопки вкл./выкл. Работает на большинстве поверхностей. Включил и забыл — не требует драйверов. Оптический сенсор 1000/1600 DPI. Покрытие корпуса Soft-touch.

Отзывы о товаре Мышь Crown CMM-930W (CM000001193)




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Новейшая беспроводная технология для повышенного энергосбережения. Новая технология избавляет от хлопот нажатия кнопки вкл./выкл. Работает на большинстве поверхностей. Включил и забыл — не требует драйверов. Оптический сенсор 1000/1600 DPI. Покрытие корпуса Soft-touch.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Crown CMM-930W (CM000001193) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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