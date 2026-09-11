Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Раскладка клавиатуры
JIS
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496187
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
45х16х2
Вес, г.
450
Описание товара Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801)
Клавиатура содержит 105 клавиш, верхний ряд может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела. Многие покупатели наверняка оценят «двухэтажную» клавишу Enter и полноразмерные кнопки Shift. К компьютеру клавиатура подключается через порт USB, длина кабеля составляет 1,5 метра. Конструкция устройства не только максимально надежна, но и устойчива к влаге – клавиатура SVEN KB-S305 прослужит вам долгие годы.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Клавиатура содержит 105 клавиш, верхний ряд может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела. Многие покупатели наверняка оценят «двухэтажную» клавишу Enter и полноразмерные кнопки Shift. К компьютеру клавиатура подключается через порт USB, длина кабеля составляет 1,5 метра. Конструкция устройства не только максимально надежна, но и устойчива к влаге – клавиатура SVEN KB-S305 прослужит вам долгие годы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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