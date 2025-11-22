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Аэрогриль Kitfort КТ-2222 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2222

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Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.3
Мощность
1500 Вт
Цвет
черный, зеленый
Управление
электронное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2222 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495719
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
3.3
Мощность
1500 Вт
Цвет
черный, зеленый
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
8 автоматических программ
Особенности
таймер на 60 мин
Габариты (ШxВxГ), мм
280 х 350 х 330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х35
Вес, кг.
5.5

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2222

Современный аэрогриль Kitfort КТ-2222 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Аэрогриль обладает мощностью 1500 Вт, благодаря чему приготовление не займёт много времени. Вместительной корзиной на 3,3 л хватит, чтобы накормить всю семью! Готовьте мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи и даже разнообразную выпечку или пиццу. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль имеет 8 автоматических программ. А используя сенсорную панель управления, вы можете настроить нужный нагрев вручную от 80°C до 200°C , время приготовления от 1 до 60 минут. В инструкции представлены рецепты разнообразных блюд. Съёмный поддон и решётка имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла.Аэрогриль КТ-2222 имеет оригинальную форму, цвет и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2222

22.11.2025
Денис

Достоинства:
Быстрота приготовления

Недостатки:
1 решетка

Комментарий:
Быстро. Удобен для коммунальных квартир. Можно готовить картошку фри. Сырная шапочка получается как в заведениях. Только прям с запасом не наготовишь.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
3.3
Мощность
1500 Вт
Цвет
черный, зеленый
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Дополнительно
8 автоматических программ
Особенности
таймер на 60 мин
Габариты (ШxВxГ), мм
280 х 350 х 330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Современный аэрогриль Kitfort КТ-2222 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Аэрогриль обладает мощностью 1500 Вт, благодаря чему приготовление не займёт много времени. Вместительной корзиной на 3,3 л хватит, чтобы накормить всю семью! Готовьте мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи и даже разнообразную выпечку или пиццу. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль имеет 8 автоматических программ. А используя сенсорную панель управления, вы можете настроить нужный нагрев вручную от 80°C до 200°C , время приготовления от 1 до 60 минут. В инструкции представлены рецепты разнообразных блюд. Съёмный поддон и решётка имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла.Аэрогриль КТ-2222 имеет оригинальную форму, цвет и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.11.2025
Денис

Достоинства:
Быстрота приготовления

Недостатки:
1 решетка

Комментарий:
Быстро. Удобен для коммунальных квартир. Можно готовить картошку фри. Сырная шапочка получается как в заведениях. Только прям с запасом не наготовишь.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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