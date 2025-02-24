Клавиатура Crown CMGK-902
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494820
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Клавиатура Crown CMGK-902
Механическая полноформатная клавиатура. Использованы качественные переключатели OUTEMU BROWN, с тактильной отдачей, но при этом значительно тише чем BLUE. Клавиши имеют внутреннюю подсветку ( с нескольким профилями RGB подсветки, в т.ч. однотонными) для удобного использования в условиях отсутствующей или слабой освещенности. Удобная подставка для рук, позволяет пользоваться клавиатурой комфортно продолжительное время.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Механическая полноформатная клавиатура. Использованы качественные переключатели OUTEMU BROWN, с тактильной отдачей, но при этом значительно тише чем BLUE. Клавиши имеют внутреннюю подсветку ( с нескольким профилями RGB подсветки, в т.ч. однотонными) для удобного использования в условиях отсутствующей или слабой освещенности. Удобная подставка для рук, позволяет пользоваться клавиатурой комфортно продолжительное время.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура понравилась, хотя уже спустя пару недель начал замечать залипание некоторых клавиш, когда набирал текст.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену просто бомбовская механика для работы На подсветки мне как-то пофиг, но вот сила нажатия порадовала прям.
Достоинства:
Комментарий:
Клава выглядит добротно, по шуму не скажу что супер супер но не плохо, есть ещё в комплекте и подставка под руку но я ее убрал, мне без нее больше понравилось, кстати на обратной стороне есть небольшой способ уложить провод как вам удобно, а ещё мне не очень понравилось что нельзя синхронизировать ргб с системными настройками компа но это ладно
Достоинства:
Комментарий:
Пишу отзыв спустя несколько месяцев после покупки. Впечатления отличные. Обошлась мне в 1800р, за эти деньги вряд ли можно найти лучше. Клавиатура не звенит и дребезжит как ведро, а наоборот, тихий и хороший звук из-за качественных свитчей outemu brown. Провод толстый и прочный, в тканевой оплетке. Есть два минуса. Не хватает сюда шумовой прокладки. С ней было бы ещё тише. И конечно же, здесь отсутствует хотсвап; проблема не сильно большая, но таким образом самостоятельная кастомизация затрудняется. В общем и целом, за эти деньги доволен. Могу смело рекомендовать Оставил видео, дабы вы могли оценить звук. Хотя микрофон у меня паршивый, и должным образом это сделать не получится
Достоинства:
Комментарий:
понравилась...но шумновата...
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, но для работы на развитие навыков будем брать с другими клавишами
Достоинства:
Комментарий:
все как и ожидалось, все кнопки и режимы подсветки работают, чуть была принята упаковка но товар целый, единственное но, это то что я не могу найти программу на официальном сайте, и любая другая по не подходит для этой клавиатуры
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура неплохая, подставочка есть, но хотелось бы поярче подсветку клавиш
Достоинства:
Комментарий:
Норм Клава, гравировка кириллицы только мелкая
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок отцу. Он после мембранки был в восторге. Действительно клавиатура очень крутая за такие деньги. Думаю стоит поднять ценник на 1000 и добавить к ней Софт. Ибо клавиатура настраивается клавишами, и это не так удобно. Но в остальном одни плюсы: Подставка, канавки под кабель, качественные кейкапы и свитчи, множество режимов подсветки с настройкой, подсветка равномерная. Что ещё нужно для счастья от клавиатуры с ценной 3 дней в заводской столовой. Народная клава для работяг.
Достоинства:
Комментарий:
Cделана добротно. Тяжелая. Но по тактильным ощущениям пленочная (хотя везде и на коробке и на клаве написано механика)
Достоинства:
Комментарий:
красивая подсветка. Можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Если не считать проблему с одним свитчем, в остальном неплохо. Непривычно видеть инвертированные индикаторы капса и прочих кнопок.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее исполнение, качество классное, звук нажатия приятный не громкий, мягкий, отлично срабатывают клавиши, подсветка в каждой кнопке, куча режимов и настроек подсветки, классная клавиатура. Стоит своих денег однознасно. Доболнию: Индикация Caps и Num с инверсией при включении гаснет, никак не мешает, клавиши меняются и подходят с любой механической клавиатуры, стандартный крестик установки на свитчах это большой плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Очень все нравиться, топ всем советую)))
Достоинства:
Комментарий:
поммотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
отличная механика за свою цену, урвал во время распрадажио за 1600р, все кнопки работают, подсветка полная ргб. да есть момент с тем что перепутаны индикаторы капс лок и тд, что когда они выключены индикатор горит, но я даже не смотрю на клавиатуру при игре или печатании. никакого дискомфорта не доставляет. ПО нет, но оно и не нужно, кнопками все отлично управляется)
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура, парню понравилась)
Достоинства:
Комментарий:
Настрой был такой - за половину цены от рынка явно подсунут фигню .. Уже каждый миллиметр обсмотрен, она новая, работает, не знаю к чему прикопаться. сдаюсь, клава сейчас вводит в восторг. Кайфовые кнопки, офигенный звук без щелчка!!!! На мембранку не похожа, нажатия другие и более уверенные, кнопки до конца жмутся с одинаковым усилием. Инструкция по подсветке есть. Отключение - включение = запомнила мои настройки на М5. Время инициализации клавиатуры от подключения до начала работы примерно 6 секунд. На некоторых платах можно конечно не успеть попасть в биос!? но не факт. время измерено в работающей винде 11 (не выкидывайте старую клаву)
Достоинства:
Комментарий:
Звук клавиш приятный, подсветка в меру яркая, если бы не отсутствие софта для настройки подсветки и макросов то был бы идеал.
Достоинства:
Комментарий:
Перепутали буквы g и h при сборке))
Клавиатура Crown CMGK-902 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Crown CMGK-902
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура понравилась, хотя уже спустя пару недель начал замечать залипание некоторых клавиш, когда набирал текст.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену просто бомбовская механика для работы На подсветки мне как-то пофиг, но вот сила нажатия порадовала прям.
Достоинства:
Комментарий:
Клава выглядит добротно, по шуму не скажу что супер супер но не плохо, есть ещё в комплекте и подставка под руку но я ее убрал, мне без нее больше понравилось, кстати на обратной стороне есть небольшой способ уложить провод как вам удобно, а ещё мне не очень понравилось что нельзя синхронизировать ргб с системными настройками компа но это ладно
Достоинства:
Комментарий:
Пишу отзыв спустя несколько месяцев после покупки. Впечатления отличные. Обошлась мне в 1800р, за эти деньги вряд ли можно найти лучше. Клавиатура не звенит и дребезжит как ведро, а наоборот, тихий и хороший звук из-за качественных свитчей outemu brown. Провод толстый и прочный, в тканевой оплетке. Есть два минуса. Не хватает сюда шумовой прокладки. С ней было бы ещё тише. И конечно же, здесь отсутствует хотсвап; проблема не сильно большая, но таким образом самостоятельная кастомизация затрудняется. В общем и целом, за эти деньги доволен. Могу смело рекомендовать Оставил видео, дабы вы могли оценить звук. Хотя микрофон у меня паршивый, и должным образом это сделать не получится
Достоинства:
Комментарий:
понравилась...но шумновата...
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, но для работы на развитие навыков будем брать с другими клавишами
Достоинства:
Комментарий:
все как и ожидалось, все кнопки и режимы подсветки работают, чуть была принята упаковка но товар целый, единственное но, это то что я не могу найти программу на официальном сайте, и любая другая по не подходит для этой клавиатуры
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура неплохая, подставочка есть, но хотелось бы поярче подсветку клавиш
Достоинства:
Комментарий:
Норм Клава, гравировка кириллицы только мелкая
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок отцу. Он после мембранки был в восторге. Действительно клавиатура очень крутая за такие деньги. Думаю стоит поднять ценник на 1000 и добавить к ней Софт. Ибо клавиатура настраивается клавишами, и это не так удобно. Но в остальном одни плюсы: Подставка, канавки под кабель, качественные кейкапы и свитчи, множество режимов подсветки с настройкой, подсветка равномерная. Что ещё нужно для счастья от клавиатуры с ценной 3 дней в заводской столовой. Народная клава для работяг.
Достоинства:
Комментарий:
Cделана добротно. Тяжелая. Но по тактильным ощущениям пленочная (хотя везде и на коробке и на клаве написано механика)
Достоинства:
Комментарий:
красивая подсветка. Можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Если не считать проблему с одним свитчем, в остальном неплохо. Непривычно видеть инвертированные индикаторы капса и прочих кнопок.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее исполнение, качество классное, звук нажатия приятный не громкий, мягкий, отлично срабатывают клавиши, подсветка в каждой кнопке, куча режимов и настроек подсветки, классная клавиатура. Стоит своих денег однознасно. Доболнию: Индикация Caps и Num с инверсией при включении гаснет, никак не мешает, клавиши меняются и подходят с любой механической клавиатуры, стандартный крестик установки на свитчах это большой плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Очень все нравиться, топ всем советую)))
Достоинства:
Комментарий:
поммотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
отличная механика за свою цену, урвал во время распрадажио за 1600р, все кнопки работают, подсветка полная ргб. да есть момент с тем что перепутаны индикаторы капс лок и тд, что когда они выключены индикатор горит, но я даже не смотрю на клавиатуру при игре или печатании. никакого дискомфорта не доставляет. ПО нет, но оно и не нужно, кнопками все отлично управляется)
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура, парню понравилась)
Достоинства:
Комментарий:
Настрой был такой - за половину цены от рынка явно подсунут фигню .. Уже каждый миллиметр обсмотрен, она новая, работает, не знаю к чему прикопаться. сдаюсь, клава сейчас вводит в восторг. Кайфовые кнопки, офигенный звук без щелчка!!!! На мембранку не похожа, нажатия другие и более уверенные, кнопки до конца жмутся с одинаковым усилием. Инструкция по подсветке есть. Отключение - включение = запомнила мои настройки на М5. Время инициализации клавиатуры от подключения до начала работы примерно 6 секунд. На некоторых платах можно конечно не успеть попасть в биос!? но не факт. время измерено в работающей винде 11 (не выкидывайте старую клаву)
Достоинства:
Комментарий:
Звук клавиш приятный, подсветка в меру яркая, если бы не отсутствие софта для настройки подсветки и макросов то был бы идеал.
Достоинства:
Комментарий:
Перепутали буквы g и h при сборке))