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Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный

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Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
720 руб.  780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491958
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
17х11х4
Вес, г.
172

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный

A4Tech FStyler FM12 - проводная мышь с разрешением сенсора 1000 dpi и возможностью управления как правой, так и левой рукой. Модель отлично подойдёт для офисного использования.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
A4Tech FStyler FM12 - проводная мышь с разрешением сенсора 1000 dpi и возможностью управления как правой, так и левой рукой. Модель отлично подойдёт для офисного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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