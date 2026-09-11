Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%720 руб. 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491958
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х11х4
Вес, г.
172
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный
A4Tech FStyler FM12 - проводная мышь с разрешением сенсора 1000 dpi и возможностью управления как правой, так и левой рукой. Модель отлично подойдёт для офисного использования.
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A4Tech FStyler FM12 - проводная мышь с разрешением сенсора 1000 dpi и возможностью управления как правой, так и левой рукой. Модель отлично подойдёт для офисного использования.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech Fstyler FM12 Panda белый/черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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