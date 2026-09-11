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SSD Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H)

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Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 3
Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 4
Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 5
Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
  • Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491421
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot VIPER 2TB (VP4300-2TBM28H)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Развернуть
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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