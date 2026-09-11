Чайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/серый
Электрический чайник Мастерица ЕК-1701M прекрасный выбор для всех любителей кофе и чая, и надежный помощник тем, кому требуется быстро вскипятить большое количество воды. Этому способствует объем чайника 1.7 л и его мощность 2200 Вт. Функция блокировки включения чайника без воды не даст перегореть нагревательному элементу и обеспечит чайнику долгий срок службы, а скрытый нагревательный элемент облегчит уход за чайником. Поворачивается на 360°. Автоматическое отключение при снятии с подставки. Провод 100% медь, длинна 0.75 м, вилка с заземлением. Дисковый нагревательный элемент с двойным контроллером. Чайник изготовлен из первичного*, не переработанного пластика, поэтому ни сам корпус, ни вода в чайнике не имеют постороннего или неприятного запаха.
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