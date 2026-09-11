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Чехол HUAWEI MediaPad T3 10" BROWN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол HUAWEI MediaPad T3 10" BROWN

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Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 2
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Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 4
Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 5
Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 1
  • Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 2
  • Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 3
  • Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 4
  • Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 5
  • Чехол HUAWEI MediaPad T3 10&quot; BROWN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 484745
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
300

Описание товара Чехол HUAWEI MediaPad T3 10" BROWN

Предохраняет устройство от механических повреждений и загрязнений. Плотно прилегает к устройству, имеет стильный дизайн. Выполнен из прочного практичного материала.

Отзывы о товаре Чехол HUAWEI MediaPad T3 10" BROWN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Чехлы
Описание
Предохраняет устройство от механических повреждений и загрязнений. Плотно прилегает к устройству, имеет стильный дизайн. Выполнен из прочного практичного материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол HUAWEI MediaPad T3 10" BROWN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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