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Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый)

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Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 1
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 2
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 3
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 4
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 5
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 6
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 7
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 8
Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 1
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 2
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 3
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 4
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 5
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 6
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 7
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 8
  • Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658610
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
20х17х1
Вес, г.
70

Описание товара Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый)

Элегантный и легкий чехол для ридеров ONYX BOOX серий Kant и Palma. Обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транспортировке. Позволяет быстро и надедно зафиксировать ридер в чехле. Имеет магнитный клапан для лучшего удержания крышки в закрытом состоянии. Легко трансформируется в подставку.

Отзывы о товаре Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый)




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Описание
Элегантный и легкий чехол для ридеров ONYX BOOX серий Kant и Palma. Обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транспортировке. Позволяет быстро и надедно зафиксировать ридер в чехле. Имеет магнитный клапан для лучшего удержания крышки в закрытом состоянии. Легко трансформируется в подставку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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