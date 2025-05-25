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Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU)

8 Отзывы
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Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 1
Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 2
Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 3
Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 1
  • Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 2
  • Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 3
  • Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498409
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехол
Материал
пластик/PC , полиуретан
Модель
PocketBook 606/616/628/632/633
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU)

Стандартный чехол-обложка, который идеально подходит для следующих электронных книг PocketBook 606, 616, 628, 632, 633. Синтетические материалы, использованные при производстве данного чехла, отличаются практичностью и обладают достаточно симпатичной внешностью.

Отзывы о товаре Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, идеально подходящий чехол. Задняя поверхность собирает отпечатки пальцев, но это не критично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл на 618, приятный на ощупь. от влажных рук остаются следы не заметны особо на задней стенке. от сухих следов нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чехол, к книге PocketBook 618 подошла
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, на 618 pocketbook сел как родной.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чехол отлично подошел к книге 628. Приятный на ощупь, стильный. При закрывании книжка выключается. Я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, идеально подошёл
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Сара Д.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол, немного темнее чем на фото, даже красивее) погружает книгу в спящий режим при закрытии.



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Характеристики
Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехол
Материал
пластик/PC , полиуретан
Модель
PocketBook 606/616/628/632/633
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартный чехол-обложка, который идеально подходит для следующих электронных книг PocketBook 606, 616, 628, 632, 633. Синтетические материалы, использованные при производстве данного чехла, отличаются практичностью и обладают достаточно симпатичной внешностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, идеально подходящий чехол. Задняя поверхность собирает отпечатки пальцев, но это не критично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл на 618, приятный на ощупь. от влажных рук остаются следы не заметны особо на задней стенке. от сухих следов нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чехол, к книге PocketBook 618 подошла
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, на 618 pocketbook сел как родной.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чехол отлично подошел к книге 628. Приятный на ощупь, стильный. При закрывании книжка выключается. Я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, идеально подошёл
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Сара Д.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол, немного темнее чем на фото, даже красивее) погружает книгу в спящий режим при закрытии.


Чехол для PocketBook 606/616/628/632/633 серый (PBC-628-DG-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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