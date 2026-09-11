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Блендер HARPER HHB-MS01 WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер HARPER HHB-MS01 WHITE

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Блендер HARPER HHB-MS01 WHITE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481682
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Характеристики

Бренд
HARPER
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
40х37х21
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер HARPER HHB-MS01 WHITE

Очень важно, когда на кухне вам помогает качественный и многофункциональный бытовой прибор, такой как Harper HHB-MS01. Этот блендер оснащен мощным двигателем с плавным регулированием скорости (20 режимов) и быстрым доступом к максимальной – турборежим. С ним вы сможете шинковать, смешивать, взбивать и измельчать практически любые ингредиенты для своих блюд. Помимо погружного блендера в комплектацию включены: мерный стакан, измельчитель и венчик.

Отзывы о товаре Блендер HARPER HHB-MS01 WHITE




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Характеристики
Бренд
HARPER
Тип товара
Блендеры
Описание
Очень важно, когда на кухне вам помогает качественный и многофункциональный бытовой прибор, такой как Harper HHB-MS01. Этот блендер оснащен мощным двигателем с плавным регулированием скорости (20 режимов) и быстрым доступом к максимальной – турборежим. С ним вы сможете шинковать, смешивать, взбивать и измельчать практически любые ингредиенты для своих блюд. Помимо погружного блендера в комплектацию включены: мерный стакан, измельчитель и венчик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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