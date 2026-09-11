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Блендер Vitek VT-8534 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Vitek VT-8534

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Блендер Vitek VT-8534 - фото 1
Блендер Vitek VT-8534 - фото 2
Блендер Vitek VT-8534 - фото 3
Блендер Vitek VT-8534 - фото 4
Блендер Vitek VT-8534 - фото 5
Блендер Vitek VT-8534 - фото 6
Блендер Vitek VT-8534 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 1
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 2
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 3
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 4
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 5
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 6
  • Блендер Vitek VT-8534 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481670
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.17

Описание товара Блендер Vitek VT-8534

Погружной блендер Vitek VT-8534 оптимален не только для измельчения продуктов, но и для изготовления муссов, кремов и соусов. В комплекте модели есть венчик, который обеспечивает качественное взбивание ингредиентов. Для удобства пользователя с устройством поставляются высокий стакан для смешивания объемом 700 мл и чаша вместимостью 450 мл. Блендер активируется при помощи кнопки на верхней части корпуса. Модель характеризуется простотой в уходе. Остатки пищи и другие загрязнения удаляются влажной мягкой салфеткой. Также можно использовать неабразивное чистящее средство.

Отзывы о товаре Блендер Vitek VT-8534




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Описание
Погружной блендер Vitek VT-8534 оптимален не только для измельчения продуктов, но и для изготовления муссов, кремов и соусов. В комплекте модели есть венчик, который обеспечивает качественное взбивание ингредиентов. Для удобства пользователя с устройством поставляются высокий стакан для смешивания объемом 700 мл и чаша вместимостью 450 мл. Блендер активируется при помощи кнопки на верхней части корпуса. Модель характеризуется простотой в уходе. Остатки пищи и другие загрязнения удаляются влажной мягкой салфеткой. Также можно использовать неабразивное чистящее средство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Vitek VT-8534 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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