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Чайник электрический Kitfort КТ-6121-5 металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6121-5 металлик

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Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 1
Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 2
Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 4
Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 5
Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 1
  • Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 2
  • Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 4
  • Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 5
  • Чайник Kitfort КТ-6121-5 металлик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481176
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.12

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6121-5 металлик

Стильный электрический чайник Kitfort КТ-6121 с LED-дисплеем предназначен не только для кипячения, но и нагрева воды до температуры от 40 до 100°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовления кофе и подогрева детского питания. С помощью вращающегося регулятора температуры, вы можете настроить нужный нагрев от 40 до 100°С с шагом 10°С. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6121-5 металлик




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Описание
Стильный электрический чайник Kitfort КТ-6121 с LED-дисплеем предназначен не только для кипячения, но и нагрева воды до температуры от 40 до 100°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовления кофе и подогрева детского питания. С помощью вращающегося регулятора температуры, вы можете настроить нужный нагрев от 40 до 100°С с шагом 10°С. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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