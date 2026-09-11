Top.Mail.Ru
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 1
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 2
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 3
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 4
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 5
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 6
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 7
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 8
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 9
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
ручной
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
серебристый, черный
Управление
сенсор
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 1
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 2
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 3
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 4
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 5
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 6
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 7
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 8
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 9
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481169
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Автоподогрев дна колбы
нет
Дисплей
есть
Кофемолка
нет
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
1100 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
ручной
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
лоток для сбора капель
Цвет
серебристый, черный
Управление
сенсор
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Оснащение система самоочистки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х27
Вес, кг.
4.9

Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765

Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 оборудована ручным капучинатором, используя который вы мгновенно создадите густую пенку из молока для последующего приготовления латте. Встроенный функциональный дисплей призван значительно облегчить процесс выбора наиболее подходящих параметров предстоящей работы. Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 позволит вам и домочадцам ежедневно наслаждаться вкусом крепкого эспрессо. Мощность домашней ассистентки повышена до 1100 Вт – таким образом, даже с приготовлением нескольких чашек бодрящего напитка она справится спустя считанные минуты. Выполненный на основе металла рожок не воздействует на вкусовые свойства кофе, а, напротив, способствует полному раскрытию его аромата. Поддон для капель соберет избыточную влагу, предупредив вероятность ее проливания на кухонные поверхности. Используя ложку-темпер из комплекта, вы не только наполните емкость молотыми зернами, но и тщательно разровняете их внутри.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Автоподогрев дна колбы
нет
Дисплей
есть
Кофемолка
нет
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
1100 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
ручной
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Особенности
лоток для сбора капель
Цвет
серебристый, черный
Управление
сенсор
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Оснащение система самоочистки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 оборудована ручным капучинатором, используя который вы мгновенно создадите густую пенку из молока для последующего приготовления латте. Встроенный функциональный дисплей призван значительно облегчить процесс выбора наиболее подходящих параметров предстоящей работы. Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 позволит вам и домочадцам ежедневно наслаждаться вкусом крепкого эспрессо. Мощность домашней ассистентки повышена до 1100 Вт – таким образом, даже с приготовлением нескольких чашек бодрящего напитка она справится спустя считанные минуты. Выполненный на основе металла рожок не воздействует на вкусовые свойства кофе, а, напротив, способствует полному раскрытию его аромата. Поддон для капель соберет избыточную влагу, предупредив вероятность ее проливания на кухонные поверхности. Используя ложку-темпер из комплекта, вы не только наполните емкость молотыми зернами, но и тщательно разровняете их внутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...