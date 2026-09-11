Кофеварка рожковая Kitfort КТ-765

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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
ручной
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
серебристый, черный
Управление
сенсор
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481169
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Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 оборудована ручным капучинатором, используя который вы мгновенно создадите густую пенку из молока для последующего приготовления латте. Встроенный функциональный дисплей призван значительно облегчить процесс выбора наиболее подходящих параметров предстоящей работы. Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 позволит вам и домочадцам ежедневно наслаждаться вкусом крепкого эспрессо. Мощность домашней ассистентки повышена до 1100 Вт – таким образом, даже с приготовлением нескольких чашек бодрящего напитка она справится спустя считанные минуты. Выполненный на основе металла рожок не воздействует на вкусовые свойства кофе, а, напротив, способствует полному раскрытию его аромата. Поддон для капель соберет избыточную влагу, предупредив вероятность ее проливания на кухонные поверхности. Используя ложку-темпер из комплекта, вы не только наполните емкость молотыми зернами, но и тщательно разровняете их внутри.
Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 оборудована ручным капучинатором, используя который вы мгновенно создадите густую пенку из молока для последующего приготовления латте. Встроенный функциональный дисплей призван значительно облегчить процесс выбора наиболее подходящих параметров предстоящей работы. Кофеварка рожковая Kitfort KT-765 позволит вам и домочадцам ежедневно наслаждаться вкусом крепкого эспрессо. Мощность домашней ассистентки повышена до 1100 Вт – таким образом, даже с приготовлением нескольких чашек бодрящего напитка она справится спустя считанные минуты. Выполненный на основе металла рожок не воздействует на вкусовые свойства кофе, а, напротив, способствует полному раскрытию его аромата. Поддон для капель соберет избыточную влагу, предупредив вероятность ее проливания на кухонные поверхности. Используя ложку-темпер из комплекта, вы не только наполните емкость молотыми зернами, но и тщательно разровняете их внутри.
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