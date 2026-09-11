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Чайник электрический Яромир ЯР-1059 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Яромир ЯР-1059 Red

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Чайник электрический Яромир ЯР-1059 Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481098
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Характеристики

Бренд
Яромир
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
900

Описание товара Чайник электрический Яромир ЯР-1059 Red

Объем 1, 8 л. Номинальная потребляемая мощность 1500 Вт. Чайник электрический предназначен для нагревания воды в бытовых и аналогичных условиях. Двухслойный корпус: внутренняя колба из высококачественной нержавеющей стали и внешний корпус из пластика. Цвет: красный с черным. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. Вращение корпуса на 360°. Отметка максимального и минимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура. Автоматическое отключение при закипании. Блокировка включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Яромир ЯР-1059 Red




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Характеристики
Бренд
Яромир
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Объем 1, 8 л. Номинальная потребляемая мощность 1500 Вт. Чайник электрический предназначен для нагревания воды в бытовых и аналогичных условиях. Двухслойный корпус: внутренняя колба из высококачественной нержавеющей стали и внешний корпус из пластика. Цвет: красный с черным. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. Вращение корпуса на 360°. Отметка максимального и минимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура. Автоматическое отключение при закипании. Блокировка включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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