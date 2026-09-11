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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S

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Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 1
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 2
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 3
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 4
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 5
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 6
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 7
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 8
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 9
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 10
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 1
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 2
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 3
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 4
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 5
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 6
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 7
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 8
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 9
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 10
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478740
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
17.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S

Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.7S обеспечит возможность приготовления сочного мяса или птицы с равномерной корочкой – потребуется всего-навсего активировать режим гриля. Доступ к возможному функционалу домашней помощницы производится посредством поворотного переключателя и тактовых элементов. О выбранных параметрах и протекающих процессах проинформирует функциональный дисплей. В основании MAUNFELD MBMO.20.7S появилась специальная кнопка, нажав на которую вы с легкостью откроете навесную дверцу. Режим размораживания по весу придется как нельзя кстати для быстрой подготовки продуктов к кулинарному процессу. Рассчитанный на 95 минут таймер в автоматическом режиме приостановит нагрев прибора, как только подойдет к концу обозначенный вами временной отрезок. Функцию блокировки по достоинству оценят семьи с детьми, ведь с ее помощью производится ограничение доступа к параметрам устройства.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Описание
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.7S обеспечит возможность приготовления сочного мяса или птицы с равномерной корочкой – потребуется всего-навсего активировать режим гриля. Доступ к возможному функционалу домашней помощницы производится посредством поворотного переключателя и тактовых элементов. О выбранных параметрах и протекающих процессах проинформирует функциональный дисплей. В основании MAUNFELD MBMO.20.7S появилась специальная кнопка, нажав на которую вы с легкостью откроете навесную дверцу. Режим размораживания по весу придется как нельзя кстати для быстрой подготовки продуктов к кулинарному процессу. Рассчитанный на 95 минут таймер в автоматическом режиме приостановит нагрев прибора, как только подойдет к концу обозначенный вами временной отрезок. Функцию блокировки по достоинству оценят семьи с детьми, ведь с ее помощью производится ограничение доступа к параметрам устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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