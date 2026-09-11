Портативная акустика JBL Charge 5 Pink
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Pink
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное устройство, идеальное для любителей качественного звучания, даже находясь в пути. Эта колонка весит всего 0,96 кг, но при этом обладает мощностью 40 Вт, что позволяет наслаждаться громким и четким звуком. Оснащенная двумя динамиками, она обеспечивает монофоническое звучание, что делает её удобной для использования в различных условиях. Цветовое исполнение в нежно-розовом оттенке придаёт колонке элегантный внешний вид, делая её не только функциональным, но и модным аксессуаром. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. JBL позаботился о том, чтобы ваша музыка играла долго, благодаря ёмкости аккумулятора 7500 мА·ч, эта колонка способна работать до 20 часов без подзарядки. Заряжается устройство от Li-Ion батареи, что обеспечивает длительный срок службы и быструю зарядку. Для удобства беспроводного подключения колонка оснащена технологией Bluetooth, позволяющей быстро и просто подключать её к любым совместимым устройствам. При этом отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, что обеспечивает чистое и качественное воспроизведение музыки. Эта портативная колонка JBL — превосходный выбор для тех, кто ценит качественное звучание и стильный дизайн, не отказываясь при этом от удобства и мобильности.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
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