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Портативная акустика JBL Charge 5 Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 5 Pink

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Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477579
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223x96.5x94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Pink

Портативная акустика JBL — это стильное и мощное устройство, идеальное для любителей качественного звучания, даже находясь в пути. Эта колонка весит всего 0,96 кг, но при этом обладает мощностью 40 Вт, что позволяет наслаждаться громким и четким звуком. Оснащенная двумя динамиками, она обеспечивает монофоническое звучание, что делает её удобной для использования в различных условиях. Цветовое исполнение в нежно-розовом оттенке придаёт колонке элегантный внешний вид, делая её не только функциональным, но и модным аксессуаром. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. JBL позаботился о том, чтобы ваша музыка играла долго, благодаря ёмкости аккумулятора 7500 мА·ч, эта колонка способна работать до 20 часов без подзарядки. Заряжается устройство от Li-Ion батареи, что обеспечивает длительный срок службы и быструю зарядку. Для удобства беспроводного подключения колонка оснащена технологией Bluetooth, позволяющей быстро и просто подключать её к любым совместимым устройствам. При этом отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, что обеспечивает чистое и качественное воспроизведение музыки. Эта портативная колонка JBL — превосходный выбор для тех, кто ценит качественное звучание и стильный дизайн, не отказываясь при этом от удобства и мобильности.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Pink




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223x96.5x94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное устройство, идеальное для любителей качественного звучания, даже находясь в пути. Эта колонка весит всего 0,96 кг, но при этом обладает мощностью 40 Вт, что позволяет наслаждаться громким и четким звуком. Оснащенная двумя динамиками, она обеспечивает монофоническое звучание, что делает её удобной для использования в различных условиях. Цветовое исполнение в нежно-розовом оттенке придаёт колонке элегантный внешний вид, делая её не только функциональным, но и модным аксессуаром. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. JBL позаботился о том, чтобы ваша музыка играла долго, благодаря ёмкости аккумулятора 7500 мА·ч, эта колонка способна работать до 20 часов без подзарядки. Заряжается устройство от Li-Ion батареи, что обеспечивает длительный срок службы и быструю зарядку. Для удобства беспроводного подключения колонка оснащена технологией Bluetooth, позволяющей быстро и просто подключать её к любым совместимым устройствам. При этом отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, что обеспечивает чистое и качественное воспроизведение музыки. Эта портативная колонка JBL — превосходный выбор для тех, кто ценит качественное звучание и стильный дизайн, не отказываясь при этом от удобства и мобильности.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
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Отзывы


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