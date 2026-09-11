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Вафельница Maunfeld MF-1436WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Maunfeld MF-1436WH

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Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 1
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 2
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 3
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 4
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 5
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 6
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 7
Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 1
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 2
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 3
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 4
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 5
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 6
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 7
  • Вафельница Maunfeld MF-1436WH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474820
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Вафельница
Размеры в упаковке, см
25х18х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Вафельница Maunfeld MF-1436WH

Классическая прямоугольная вафельница мощностью 1000 Вт на две большие венские вафли, с индикатором нагрева. Световые индикаторы включения и готовности к работе.

Отзывы о товаре Вафельница Maunfeld MF-1436WH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Вафельница
Описание
Классическая прямоугольная вафельница мощностью 1000 Вт на две большие венские вафли, с индикатором нагрева. Световые индикаторы включения и готовности к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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