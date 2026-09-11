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Штанга для полотенец Lemark Atlantiss (LM3238C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штанга для полотенец Lemark Atlantiss (LM3238C)

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Штанга для полотенец Lemark Atlantiss (LM3238C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 204 руб.  1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471931
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Держатель полотенец
Исполнение
латунь
Страна производства
Чехия
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х8х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Штанга для полотенец Lemark Atlantiss (LM3238C)

LM3238C.jpg

Отзывы о товаре Штанга для полотенец Lemark Atlantiss (LM3238C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Держатель полотенец
Исполнение
латунь
Страна производства
Чехия
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Описание
LM3238C.jpg
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штанга для полотенец Lemark Atlantiss (LM3238C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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