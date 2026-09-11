Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111)
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Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111)
Строгая форма и зеркальный блеск коллекции полностью подтверждает её название. Благодаря естественному цвету полированного металла и качественному слою хрома, нам удалось достигнуть сияющего эффекта на поверхности аксессуаров. Широкая площадь отражения собирает в себе свет со всех уголков и многократно преломляет его в своих формах. Коллекция ?Style? комплектуется колбами из качественной керамики и крепежной пластиной из долговечной латуни. Материалы и технологии обработки, используемые в производстве, исключают возникновение коррозии на поверхности изделий. Качество изделий рассчитано на долгосрочное использование в помещениях с высокой влажностью и постоянным контактом с водой.
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