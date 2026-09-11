Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509)
Абсолютная классика дизайна. Ровные изгибы металла и плавные линии основания создают строгий стиль аксессуаров. Хромированные детали, узорчатые керамические вставки и белоснежные колбы наполняют коллекцию игрой света и тени, присущей предметам высокого искусства. Все предметы выполнены из высококачественной стали толщиной не менее 2 мм. Современное оборудование для производства позволяет добиться идеальной стыковки частей аксессуаров и прочного толстого покрытия. Резиновые уплотнители в изделиях серии Bogema, равномерно распределяют нагрузку по всей площади основания и дают упругость и мягкость в использовании. Такое распределение нагрузки позволяет улучшить комфортность использования увеличить срок службы изделий.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe Logis Universal 4172600...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла Hansgrohe Logis Universal 41714000
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755140 бронза
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитМыльница Hansgrohe AddStories 41746000 хром
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749000 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 м...
-
В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754000 х...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771000 хро...
-
В наличииЦена 4 280 руб. 5 130 руб.1070 руб. в СплитПолка прямая (стеклянная) 60 см Savol 68b (S-06891B)
-
В наличииЦена 4 390 руб. 4 680 руб.1098 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Мыльница FIXSEN Bogema решетка (FX-78509)