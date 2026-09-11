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Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B)

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Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 1
Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 2
Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 3
Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючки
Материал
металл
  • Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 1
  • Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 2
  • Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 3
  • Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470258
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Крючки
Высота, см
5.6
Страна производства
Чехия
Ширина, см
5.6
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B)

Серия Hotel создана специально для сегмента HoReCa и наделена повышенными эксплуатационными характеристиками. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Отзывы о товаре Крючок одинарный Fixsen Hotel (FX-31005B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Крючки
Высота, см
5.6
Страна производства
Чехия
Ширина, см
5.6
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Hotel создана специально для сегмента HoReCa и наделена повышенными эксплуатационными характеристиками. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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