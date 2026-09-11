Крючок FIXSEN Metra двойной (FX-11105А)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Крючок FIXSEN Metra двойной (FX-11105А)
Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла. Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене. Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.
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