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Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B)

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Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото 1
Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото 2
Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото 1
  • Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото 2
  • Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470214
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B)

Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.

Отзывы о товаре Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок FIXSEN 3М 2 штуки (FX-558B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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