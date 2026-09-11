Ерш FIXSEN SNOW напольный (FX-260-5)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ерш FIXSEN SNOW напольный (FX-260-5)
Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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