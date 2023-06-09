Портативная акустика JBL Charge 5 black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 black
Портативная акустика JBL — идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество звука и мобильность. Этот стильный черный динамик весом всего 0,96 кг обладает мощностью 30 Вт и двумя динамиками, обеспечивающими чистый звук в формате 2.0. Одной из основных характеристик устройства является его длительное время работы: встроенный аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч позволяет наслаждаться любимыми треками до 20 часов без подзарядки. Корпус из прочного пластика делает колонку не только стильной, но и надежной. Высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует отличное качество звука, а беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает удобство использования и свободу от проводов. Без лишних деталей и дисплея, эта колонка проста и функциональна. Она идеально подойдет для использования как дома, так и на природе, даря пользователям настоящий комфорт и качественное аудиовосприятие. Бренд JBL известен своим высоким стандартом звука, и эта портативная колонка полностью соответствует ожиданиям от знаменитого производителя.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Отличный, качественный звук на высоких и низких частотах. Автономность.
Недостатки:
Цена..
Комментарий:
Эта малышка раскачивает небольшую комнату. Громкости на максимуме достаточно. Посторонних шумов не заметил.
Достоинства:
Отлично звучит, громкая, компактная, удобное управление.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Играет качественно. басы для её размера вполне хорошие. Высокие и средние частоты звучат отлично. Громкости на комнату до 15 - 20 кв м. достаточно. С приложением работает корректно.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 black
Достоинства:
Отличный, качественный звук на высоких и низких частотах. Автономность.
Недостатки:
Цена..
Комментарий:
Эта малышка раскачивает небольшую комнату. Громкости на максимуме достаточно. Посторонних шумов не заметил.
Достоинства:
Отлично звучит, громкая, компактная, удобное управление.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Играет качественно. басы для её размера вполне хорошие. Высокие и средние частоты звучат отлично. Громкости на комнату до 15 - 20 кв м. достаточно. С приложением работает корректно.