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Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ

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Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 1
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 2
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 3
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 4
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 5
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 6
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 7
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Минимальная температура
70 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1000
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 1
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 2
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 3
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 4
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 5
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 6
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 7
  • Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 463026
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
70 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Мощность духовки
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х40
Вес, кг.
6

Описание товара Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ

Мини-печь Panasonic NT-H900KTQВ ней можно приготовить гораздо больше разных вкусных блюд, чем вы можете себе представить.Дисковый регулятор температуры обепечивает точную настройку в диапазоне от 70°C до 230°C, что позволяет готовить различные блюда, как в духовке.ПРИГОТОВЛЕНИЯВерхний и нижний нагревательные элементы с защитой от механических воздействий обеспечивают равномерный нагрев для быстрого и легкого приготовления блюд.Прорезиненные съемные ножки обеспечивают устойчивость прибора.Наличие уплотнительных резинок (прокладок) дверцы уменьшает уровень шума при ее закрытии.

Отзывы о товаре Мини-печь Panasonic NT-H900KTQ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Минимальная температура
70 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Мощность духовки
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Panasonic NT-H900KTQВ ней можно приготовить гораздо больше разных вкусных блюд, чем вы можете себе представить.Дисковый регулятор температуры обепечивает точную настройку в диапазоне от 70°C до 230°C, что позволяет готовить различные блюда, как в духовке.ПРИГОТОВЛЕНИЯВерхний и нижний нагревательные элементы с защитой от механических воздействий обеспечивают равномерный нагрев для быстрого и легкого приготовления блюд.Прорезиненные съемные ножки обеспечивают устойчивость прибора.Наличие уплотнительных резинок (прокладок) дверцы уменьшает уровень шума при ее закрытии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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