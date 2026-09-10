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Чайник электрический Supra KES-2003N белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Supra KES-2003N белый

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Чайник электрический Supra KES-2003N белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 449037
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение
Основной цвет
белый
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.08

Описание товара Чайник электрический Supra KES-2003N белый

Продукция марки SUPRA, на протяжении долгого времени пользуется большой популярностью, достойна работать на благо каждой семьи, стоять в каждом доме, ведь ее могут себе позволить все, кто хочет стать обладателем качественной, надежной и доступной техники. Мы рады предложить вам электрический чайник SUPRA KES-2003N white выполненный, разработанный и изготовленный в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Инновационный электрический чайник с двухслойным корпусом Supra KES-2003N white это современный технологичный прибор в стильном корпусе белого цвета. Наружная часть электрочайника выполнена из нержавеющей стали, за счет чего чайник быстро закипает и долго держит тепло. Чайник имеет оптимальную мощность 1500 Вт и объем 2 л, достаточной для того, чтобы угостить чаем даже большую компанию друзей.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-2003N белый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение
Основной цвет
белый
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Развернуть
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Продукция марки SUPRA, на протяжении долгого времени пользуется большой популярностью, достойна работать на благо каждой семьи, стоять в каждом доме, ведь ее могут себе позволить все, кто хочет стать обладателем качественной, надежной и доступной техники. Мы рады предложить вам электрический чайник SUPRA KES-2003N white выполненный, разработанный и изготовленный в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Инновационный электрический чайник с двухслойным корпусом Supra KES-2003N white это современный технологичный прибор в стильном корпусе белого цвета. Наружная часть электрочайника выполнена из нержавеющей стали, за счет чего чайник быстро закипает и долго держит тепло. Чайник имеет оптимальную мощность 1500 Вт и объем 2 л, достаточной для того, чтобы угостить чаем даже большую компанию друзей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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