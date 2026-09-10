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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 436062
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противокапельная система, система защиты от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.19
Описание товара Утюг Vitek VT-8316 MC
Утюг VITEK VT-8316 представлен в стильном фиолетовом корпусе с элегантным дизайном и удобной широкой рукояткой. На качественной керамической подошве имеется специальный желобок для пуговиц. Также устройство дополнено резервуаром на 250 мл, позволяющим разбрызгивать на ткань воду или активировать паровой удар (140 г/мин). Конструкция позволяет упростить глажку методом вертикального отпаривания. Прибор VITEK VT-8316 оснащен технологиями самоочистки, защиты от накипи и образования капель, а также дополнен яркой рабочей индикацией. Действие с мощностью 2200 Вт гарантирует оперативный нагрев до нужного уровня. Кабель длиной 1.9 м обладает эффективным шаровым креплением. Устройство поставляется вместе с небольшим мерным стаканчиком, весит 745 г и обладает размерами 10.7x26.8x10.3 см.
противокапельная система, система защиты от накипи
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг VITEK VT-8316 представлен в стильном фиолетовом корпусе с элегантным дизайном и удобной широкой рукояткой. На качественной керамической подошве имеется специальный желобок для пуговиц. Также устройство дополнено резервуаром на 250 мл, позволяющим разбрызгивать на ткань воду или активировать паровой удар (140 г/мин). Конструкция позволяет упростить глажку методом вертикального отпаривания. Прибор VITEK VT-8316 оснащен технологиями самоочистки, защиты от накипи и образования капель, а также дополнен яркой рабочей индикацией. Действие с мощностью 2200 Вт гарантирует оперативный нагрев до нужного уровня. Кабель длиной 1.9 м обладает эффективным шаровым креплением. Устройство поставляется вместе с небольшим мерным стаканчиком, весит 745 г и обладает размерами 10.7x26.8x10.3 см.
Утюг Vitek VT-8316 MC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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