Кофеварка рожковая Kitfort КТ-760-1 красная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428864
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Материал корпуса
пластик
Размеры в упаковке, см
33х23х17
Вес, кг.
2.25
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-760-1 красная
Рожковая эспрессо-кофеварка КТ-760 может приготовить до 4 чашек кофе за один раз, оснащена функцией взбивания молока, а также поможет разогреть напитки горячим паром. Готовый кофе наливается в кружку или специальный кофейник, идущий в комплекте.
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Рожковая эспрессо-кофеварка КТ-760 может приготовить до 4 чашек кофе за один раз, оснащена функцией взбивания молока, а также поможет разогреть напитки горячим паром. Готовый кофе наливается в кружку или специальный кофейник, идущий в комплекте.
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-760-1 красная - по цене 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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