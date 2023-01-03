Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая полиуретановая антигравийная (Recovery Clear)
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Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%380 руб. 510 руб.
В наличии
Код товара: 425761
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
380 руб. -25%
510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Применение
на экран
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
100
Описание товара Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая полиуретановая антигравийная (Recovery Clear)
Плотная глянцевая защитная пленка из качественного японского материала. Полиуретановая – трудно порвать, надолго сохраняет свойства, имеет способность к самовосстановлению. Вырезается на экран или заднюю крышку именно для вашей модели с помощью плоттера. «Свежеиспеченная» пленка для вашего телефона Не любите чехлы и стекла, потому что они делают телефон громоздким и скрывают изящный дизайн? Есть другое решение – антигравийная защитная пленка Mocoll, которая справилась бы и с защитой автомобиля. Невидимая, прочная, она отлично защищает от царапин и несильных ударов, благодаря качественному японскому материалу и твердости 4Н. И подходит на 100%, потому что вырезается именно для вашей модели телефона с помощью плоттера.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
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Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Применение
на экран
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Плотная глянцевая защитная пленка из качественного японского материала. Полиуретановая – трудно порвать, надолго сохраняет свойства, имеет способность к самовосстановлению. Вырезается на экран или заднюю крышку именно для вашей модели с помощью плоттера. «Свежеиспеченная» пленка для вашего телефона Не любите чехлы и стекла, потому что они делают телефон громоздким и скрывают изящный дизайн? Есть другое решение – антигравийная защитная пленка Mocoll, которая справилась бы и с защитой автомобиля. Невидимая, прочная, она отлично защищает от царапин и несильных ударов, благодаря качественному японскому материалу и твердости 4Н. И подходит на 100%, потому что вырезается именно для вашей модели телефона с помощью плоттера.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Достоинства:
Пока претензий нет, 3 дня как наклеена. Продавец обещал само устранения мелких пузырьков воздуха под плёнкой за несколько часов - так и вышло, никаких пузырей. На ощупь - типа резины. Телефон уже падал на ламинат торцом в силиконовой чехле - без повреждений.
Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая полиуретановая антигравийная (Recovery Clear) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая полиуретановая антигравийная (Recovery Clear)
Достоинства:
Пока претензий нет, 3 дня как наклеена. Продавец обещал само устранения мелких пузырьков воздуха под плёнкой за несколько часов - так и вышло, никаких пузырей. На ощупь - типа резины. Телефон уже падал на ламинат торцом в силиконовой чехле - без повреждений.