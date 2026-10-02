Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%500 руб. 900 руб.
В наличии
Код товара: 420182
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
500 руб. -44%
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung Galaxy S21+
Применение
на экран
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
50
Описание товара Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+
Полностью покрывает экран и переднюю часть корпуса. Параметры идеально «подгоняются» под форму смартфона. Не влияет на передачу цветов, они по-прежнему яркие и насыщенные. Поверхность защищена от появления следов отпечатков пальцев. Совместим с абсолютным большинством типов чехлов. Надежная премиальная упаковка для безопасности логистики. В комплект входят: микрофибра, влажная салфетка и набор стикеров для удаления пыли, УФ - лампа, оптический клей, губки, напальчники.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung Galaxy S21+
Применение
на экран
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Полностью покрывает экран и переднюю часть корпуса. Параметры идеально «подгоняются» под форму смартфона. Не влияет на передачу цветов, они по-прежнему яркие и насыщенные. Поверхность защищена от появления следов отпечатков пальцев. Совместим с абсолютным большинством типов чехлов. Надежная премиальная упаковка для безопасности логистики. В комплект входят: микрофибра, влажная салфетка и набор стикеров для удаления пыли, УФ - лампа, оптический клей, губки, напальчники.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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