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Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+

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Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - фото 1
Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - фото 2
Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
  • Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - фото 1
  • Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - фото 2
  • Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
500 руб.  900 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+
500 руб. -44%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alwio
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung Galaxy S21+
Применение
на экран
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+

Полностью покрывает экран и переднюю часть корпуса. Параметры идеально «подгоняются» под форму смартфона. Не влияет на передачу цветов, они по-прежнему яркие и насыщенные. Поверхность защищена от появления следов отпечатков пальцев. Совместим с абсолютным большинством типов чехлов. Надежная премиальная упаковка для безопасности логистики. В комплект входят: микрофибра, влажная салфетка и набор стикеров для удаления пыли, УФ - лампа, оптический клей, губки, напальчники.

Отзывы о товаре Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+




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Характеристики
Бренд
Alwio
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung Galaxy S21+
Применение
на экран
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Полностью покрывает экран и переднюю часть корпуса. Параметры идеально «подгоняются» под форму смартфона. Не влияет на передачу цветов, они по-прежнему яркие и насыщенные. Поверхность защищена от появления следов отпечатков пальцев. Совместим с абсолютным большинством типов чехлов. Надежная премиальная упаковка для безопасности логистики. В комплект входят: микрофибра, влажная салфетка и набор стикеров для удаления пыли, УФ - лампа, оптический клей, губки, напальчники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+ - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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