Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%440 руб. 490 руб.
В наличии
Код товара: 426786
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб. -10%
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung A42 2021
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50
Описание товара Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)
Для производства защитного экрана применяется стекло Asahi производства Японии. Продукция проходит обязательный контроль качества, являющийся гарантией отсутствия шероховатостей и царапин на поверхности изделия. Стекло точно обрезано под размер устройства.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung A42 2021
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Для производства защитного экрана применяется стекло Asahi производства Японии. Продукция проходит обязательный контроль качества, являющийся гарантией отсутствия шероховатостей и царапин на поверхности изделия. Стекло точно обрезано под размер устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm) - купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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