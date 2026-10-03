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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)

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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
440 руб.  490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)
440 руб. -10%
490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung A42 2021
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)

Для производства защитного экрана применяется стекло Asahi производства Японии. Продукция проходит обязательный контроль качества, являющийся гарантией отсутствия шероховатостей и царапин на поверхности изделия. Стекло точно обрезано под размер устройства.

Отзывы о товаре Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm)




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Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Samsung A42 2021
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Для производства защитного экрана применяется стекло Asahi производства Японии. Продукция проходит обязательный контроль качества, являющийся гарантией отсутствия шероховатостей и царапин на поверхности изделия. Стекло точно обрезано под размер устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 Черное (серия Storm) - купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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