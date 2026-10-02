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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное

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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 1
Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 2
Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 3
Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 4
Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 5
Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 1
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 2
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 3
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 4
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 5
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 400929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное
490 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero представляют собой надежное решение для сохранения экрана вашего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары предназначены для установки на экран, обеспечивая надежную защиту от царапин, падений и других повреждений. Толщина стекла составляет всего 0.3 мм, что обеспечивает полную прозрачность и превосходную чувствительность сенсора, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения. Производители Pero применили технологию, позволяющую добиться твердости 9H, что гарантирует устойчивость к появлению царапин даже при контакте с острыми предметами, такими как ключи или монеты. Установка защитного стекла проста и не вызывает затруднений, не оставляя пузырьков и обеспечивая плотное прилегание к экрану. Выбирая защитное стекло или пленку Pero, вы получаете высококачественный продукт, который продлит срок службы вашего устройства, сохраняя его первоначальный внешний вид и функциональность.

Отзывы о товаре Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero представляют собой надежное решение для сохранения экрана вашего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары предназначены для установки на экран, обеспечивая надежную защиту от царапин, падений и других повреждений. Толщина стекла составляет всего 0.3 мм, что обеспечивает полную прозрачность и превосходную чувствительность сенсора, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения. Производители Pero применили технологию, позволяющую добиться твердости 9H, что гарантирует устойчивость к появлению царапин даже при контакте с острыми предметами, такими как ключи или монеты. Установка защитного стекла проста и не вызывает затруднений, не оставляя пузырьков и обеспечивая плотное прилегание к экрану. Выбирая защитное стекло или пленку Pero, вы получаете высококачественный продукт, который продлит срок службы вашего устройства, сохраняя его первоначальный внешний вид и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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