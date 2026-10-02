Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero представляют собой надежное решение для сохранения экрана вашего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары предназначены для установки на экран, обеспечивая надежную защиту от царапин, падений и других повреждений. Толщина стекла составляет всего 0.3 мм, что обеспечивает полную прозрачность и превосходную чувствительность сенсора, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения. Производители Pero применили технологию, позволяющую добиться твердости 9H, что гарантирует устойчивость к появлению царапин даже при контакте с острыми предметами, такими как ключи или монеты. Установка защитного стекла проста и не вызывает затруднений, не оставляя пузырьков и обеспечивая плотное прилегание к экрану. Выбирая защитное стекло или пленку Pero, вы получаете высококачественный продукт, который продлит срок службы вашего устройства, сохраняя его первоначальный внешний вид и функциональность.
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