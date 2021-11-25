OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 424516
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка
Музыке 80-х посвящается!. Сони представляет третью кампанию National Album Day, в рамках которой буду выпущены несколько лимитированных переизданий на виниле.. Саундтрек к фильму Сильвестра Сталлоне 1985 года «Рокки IV», который включает Survivor Burning Heart, написанный специально для саундтрека и Living In America Джеймса Брауна. В этом лимитированном издании для National Album Day 2020 представлен оригинальный артворк в формате Picture Vinyl.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Музыке 80-х посвящается!. Сони представляет третью кампанию National Album Day, в рамках которой буду выпущены несколько лимитированных переизданий на виниле.. Саундтрек к фильму Сильвестра Сталлоне 1985 года «Рокки IV», который включает Survivor Burning Heart, написанный специально для саундтрека и Living In America Джеймса Брауна. В этом лимитированном издании для National Album Day 2020 представлен оригинальный артворк в формате Picture Vinyl.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Дизайн звук
Недостатки:
Нет
Комментарий:
С детства люблю франшизу о боксёре Рокки Бальбоа. Четвёртая часть была самая спорная, но саундтрек всегда цеплял. Очень рад купить его на виниле:)
OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка
Достоинства:
Дизайн звук
Недостатки:
Нет
Комментарий:
С детства люблю франшизу о боксёре Рокки Бальбоа. Четвёртая часть была самая спорная, но саундтрек всегда цеплял. Очень рад купить его на виниле:)