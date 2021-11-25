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OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка

1 Отзывы
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0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 1
0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 2
0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 3
0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 1
  • 0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 2
  • 0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 3
  • 0194398020310, Original Motion Picture Soundtrack, Rocky Iv виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK
filter_none Товар входит в коллекцию ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK

Коллекция ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка

Музыке 80-х посвящается!. Сони представляет третью кампанию National Album Day, в рамках которой буду выпущены несколько лимитированных переизданий на виниле.. Саундтрек к фильму Сильвестра Сталлоне 1985 года «Рокки IV», который включает Survivor Burning Heart, написанный специально для саундтрека и Living In America Джеймса Брауна. В этом лимитированном издании для National Album Day 2020 представлен оригинальный артворк в формате Picture Vinyl.

Отзывы о товаре OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка

25.11.2021
Глеб

Достоинства:
Дизайн звук

Недостатки:
Нет

Комментарий:
С детства люблю франшизу о боксёре Рокки Бальбоа. Четвёртая часть была самая спорная, но саундтрек всегда цеплял. Очень рад купить его на виниле:)



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Музыке 80-х посвящается!. Сони представляет третью кампанию National Album Day, в рамках которой буду выпущены несколько лимитированных переизданий на виниле.. Саундтрек к фильму Сильвестра Сталлоне 1985 года «Рокки IV», который включает Survivor Burning Heart, написанный специально для саундтрека и Living In America Джеймса Брауна. В этом лимитированном издании для National Album Day 2020 представлен оригинальный артворк в формате Picture Vinyl.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.11.2021
Глеб

Достоинства:
Дизайн звук

Недостатки:
Нет

Комментарий:
С детства люблю франшизу о боксёре Рокки Бальбоа. Четвёртая часть была самая спорная, но саундтрек всегда цеплял. Очень рад купить его на виниле:)


OST - Rocky IV (Various Artists) (picture) (0194398020310) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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