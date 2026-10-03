Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка
Еще одна прекрасная коллекция совместных альбомов двух титанов джаза, Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. Together (Ella and Louis) - восьмой студийный альбом джазового трубача Луи Армстронга и певицы Эллы Фицджеральд. Одиннадцать баллад, включённых в альбом, для Луи и Эллы выбрал продюсер Норман Гранц. В записи альбома принял участие квартет Оскара Питерсона. Когда Норман Гранц в 1956 году впервые собрал двух главных джазовых звезд в студии, результат получился просто ошеломляющим. Конечно же, альбом под названием «Элла и Луи» оказался очень популярным релизом и оставался таковым на протяжении десятилетий. Иметь главную икону песенного стиля Фицджеральд в тандеме с человеком, который фактически изобрел джазовое пение, должно быть, было мечтой для импресарио Гранца, который при жизни записал почти всех музыкантов, которые помогли сформировать музыку. Наслаждайтесь более чем 75 минутами лучших записей Эллы и Луи на этом двойном виниле в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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