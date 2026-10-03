Top.Mail.Ru
Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This A Lovely Day, Moonlight In Vermont, They Can't Take That Away From Me, Under A Blanket Of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, April In Paris, I'm Putting All My Eggs In One Basket, Don't Be That Way, They All Laughed, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка

Еще одна прекрасная коллекция совместных альбомов двух титанов джаза, Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. Together (Ella and Louis) - восьмой студийный альбом джазового трубача Луи Армстронга и певицы Эллы Фицджеральд. Одиннадцать баллад, включённых в альбом, для Луи и Эллы выбрал продюсер Норман Гранц. В записи альбома принял участие квартет Оскара Питерсона. Когда Норман Гранц в 1956 году впервые собрал двух главных джазовых звезд в студии, результат получился просто ошеломляющим. Конечно же, альбом под названием «Элла и Луи» оказался очень популярным релизом и оставался таковым на протяжении десятилетий. Иметь главную икону песенного стиля Фицджеральд в тандеме с человеком, который фактически изобрел джазовое пение, должно быть, было мечтой для импресарио Гранца, который при жизни записал почти всех музыкантов, которые помогли сформировать музыку. Наслаждайтесь более чем 75 минутами лучших записей Эллы и Луи на этом двойном виниле в гейтфолде.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This A Lovely Day, Moonlight In Vermont, They Can't Take That Away From Me, Under A Blanket Of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, April In Paris, I'm Putting All My Eggs In One Basket, Don't Be That Way, They All Laughed, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Еще одна прекрасная коллекция совместных альбомов двух титанов джаза, Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. Together (Ella and Louis) - восьмой студийный альбом джазового трубача Луи Армстронга и певицы Эллы Фицджеральд. Одиннадцать баллад, включённых в альбом, для Луи и Эллы выбрал продюсер Норман Гранц. В записи альбома принял участие квартет Оскара Питерсона. Когда Норман Гранц в 1956 году впервые собрал двух главных джазовых звезд в студии, результат получился просто ошеломляющим. Конечно же, альбом под названием «Элла и Луи» оказался очень популярным релизом и оставался таковым на протяжении десятилетий. Иметь главную икону песенного стиля Фицджеральд в тандеме с человеком, который фактически изобрел джазовое пение, должно быть, было мечтой для импресарио Гранца, который при жизни записал почти всех музыкантов, которые помогли сформировать музыку. Наслаждайтесь более чем 75 минутами лучших записей Эллы и Луи на этом двойном виниле в гейтфолде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Together (2Lp) (5060143491429) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...