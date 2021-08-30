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Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 1
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 2
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 3
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 4
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 5
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 6
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 7
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 8
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 9
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 10
Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
Reflektor
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 1
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 2
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 3
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 4
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 5
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 6
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 7
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 8
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 9
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 10
  • Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424297
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758744018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
Reflektor
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Reflektor, Flashbulb Eyes, Here Comes The Night Time, We Exist, Normal Person, You Already Know, Joan Of Arc, Here Comes The Night Time II, Awful Sound (Oh Eurydice), Its Never Over (Hey Orpheus), Porno, Afterlife, Supersymmetry
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка

Вышедшее в январе 2020 года переиздание на двойном 180-граммовом виниле альбома Reflektor 2013 года, популярной канадской инди-рок-группы Arcade Fire.. Reflektor - переиздание студийного альбома канадской инди-рок-группы Arcade Fire, первоначально выпущенного в 2013 году. Альбом был создан под влиянием гаитянской музыки рара, фильма Чёрный Орфей Марселя Камю и эссе Сёрена Кьеркегора Два века. Выходу альбома предшествовала партизанская маркетинговая кампания, вдохновлённая гаитянскими символами веве, и выпуск ограниченным тиражом сингла Reflektor от имени вымышленной группы The Reflektors. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Arcade Fire - канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Дебютный Funeral (2004) занял первое место в списке MTV 250 Greatest Albums of the Year и получил 2 номинации Grammy и 8 место в книге Боба Мерсеро 100 лучших канадских альбомов. Второй, Neon Bible (2007) возглавил альбомные списки Канады и Ирландии, в США и Великобритании поднялся до 2-го места и вышел на 1-е место в списке Лучших альбомов 2007 года журнала Q Magazine. В 2008 году альбом был номинирован на Brit Awards и стал лауреатом Juno Awards в номинации Best Alternative Album of the Year. Третий, The Suburbs, выиграл Grammy как лучший альбом 2011 года.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка

30.08.2021
Юрий

Достоинства:
Данную пластинку попросили купить в качестве подарка на день рождения. Подарок был высоко оценен. Качество достойное, и звук хорош, и полиграфия. Сам я не являюсь очень большим поклонником коллектива Arcade Fire, но несколько достойных произведений у них есть, это точно.

Недостатки:
Недостатков нет. Единственное, винил дороговат, но это вопрос не к магазину, он везде дорогой.

Комментарий:
Как правило, покупаю пластинки в КотоФото. Здесь и выбор хороший, и цены неплохие. Следите за акциями и промокодами, они по пластинкам очень выручают.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758744018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
Reflektor
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Reflektor, Flashbulb Eyes, Here Comes The Night Time, We Exist, Normal Person, You Already Know, Joan Of Arc, Here Comes The Night Time II, Awful Sound (Oh Eurydice), Its Never Over (Hey Orpheus), Porno, Afterlife, Supersymmetry
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедшее в январе 2020 года переиздание на двойном 180-граммовом виниле альбома Reflektor 2013 года, популярной канадской инди-рок-группы Arcade Fire.. Reflektor - переиздание студийного альбома канадской инди-рок-группы Arcade Fire, первоначально выпущенного в 2013 году. Альбом был создан под влиянием гаитянской музыки рара, фильма Чёрный Орфей Марселя Камю и эссе Сёрена Кьеркегора Два века. Выходу альбома предшествовала партизанская маркетинговая кампания, вдохновлённая гаитянскими символами веве, и выпуск ограниченным тиражом сингла Reflektor от имени вымышленной группы The Reflektors. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Arcade Fire - канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Дебютный Funeral (2004) занял первое место в списке MTV 250 Greatest Albums of the Year и получил 2 номинации Grammy и 8 место в книге Боба Мерсеро 100 лучших канадских альбомов. Второй, Neon Bible (2007) возглавил альбомные списки Канады и Ирландии, в США и Великобритании поднялся до 2-го места и вышел на 1-е место в списке Лучших альбомов 2007 года журнала Q Magazine. В 2008 году альбом был номинирован на Brit Awards и стал лауреатом Juno Awards в номинации Best Alternative Album of the Year. Третий, The Suburbs, выиграл Grammy как лучший альбом 2011 года.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы
30.08.2021
Юрий

Достоинства:
Данную пластинку попросили купить в качестве подарка на день рождения. Подарок был высоко оценен. Качество достойное, и звук хорош, и полиграфия. Сам я не являюсь очень большим поклонником коллектива Arcade Fire, но несколько достойных произведений у них есть, это точно.

Недостатки:
Недостатков нет. Единственное, винил дороговат, но это вопрос не к магазину, он везде дорогой.

Комментарий:
Как правило, покупаю пластинки в КотоФото. Здесь и выбор хороший, и цены неплохие. Следите за акциями и промокодами, они по пластинкам очень выручают.


Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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