Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка
Вышедшее в январе 2020 года переиздание на двойном 180-граммовом виниле альбома Reflektor 2013 года, популярной канадской инди-рок-группы Arcade Fire.. Reflektor - переиздание студийного альбома канадской инди-рок-группы Arcade Fire, первоначально выпущенного в 2013 году. Альбом был создан под влиянием гаитянской музыки рара, фильма Чёрный Орфей Марселя Камю и эссе Сёрена Кьеркегора Два века. Выходу альбома предшествовала партизанская маркетинговая кампания, вдохновлённая гаитянскими символами веве, и выпуск ограниченным тиражом сингла Reflektor от имени вымышленной группы The Reflektors. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Arcade Fire - канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Дебютный Funeral (2004) занял первое место в списке MTV 250 Greatest Albums of the Year и получил 2 номинации Grammy и 8 место в книге Боба Мерсеро 100 лучших канадских альбомов. Второй, Neon Bible (2007) возглавил альбомные списки Канады и Ирландии, в США и Великобритании поднялся до 2-го места и вышел на 1-е место в списке Лучших альбомов 2007 года журнала Q Magazine. В 2008 году альбом был номинирован на Brit Awards и стал лауреатом Juno Awards в номинации Best Alternative Album of the Year. Третий, The Suburbs, выиграл Grammy как лучший альбом 2011 года.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Данную пластинку попросили купить в качестве подарка на день рождения. Подарок был высоко оценен. Качество достойное, и звук хорош, и полиграфия. Сам я не являюсь очень большим поклонником коллектива Arcade Fire, но несколько достойных произведений у них есть, это точно.
Недостатки:
Недостатков нет. Единственное, винил дороговат, но это вопрос не к магазину, он везде дорогой.
Комментарий:
Как правило, покупаю пластинки в КотоФото. Здесь и выбор хороший, и цены неплохие. Следите за акциями и промокодами, они по пластинкам очень выручают.
Отзывы о товаре Arcade Fire - Reflektor (0190758744018) виниловая пластинка
Достоинства:
Данную пластинку попросили купить в качестве подарка на день рождения. Подарок был высоко оценен. Качество достойное, и звук хорош, и полиграфия. Сам я не являюсь очень большим поклонником коллектива Arcade Fire, но несколько достойных произведений у них есть, это точно.
Недостатки:
Недостатков нет. Единственное, винил дороговат, но это вопрос не к магазину, он везде дорогой.
Комментарий:
Как правило, покупаю пластинки в КотоФото. Здесь и выбор хороший, и цены неплохие. Следите за акциями и промокодами, они по пластинкам очень выручают.