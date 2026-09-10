Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый
Для контроля потока людей на улицах населенных пунктов, возле банков, жилых домов, торговых центров и детских учреждений, офисных и административных зданий, а также на территории частных домовладений эффективно себя зарекомендовала цветная купольная уличная видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I203 (C). Она представлена в прочном корпусе белого цвета. Корпус ее защищен от пыли и влаги и выполнен из материалов, не подвергающихся деформациям и механическим повреждениям, соответствует стандарту защиты P67. Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I203 (C) может функционировать в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов, что делает ее всесезонной. Оснащена объективом с фокусом 4 мм. В основе работы матрица Progressive Scan CMOS с разрешением 1920x1080. Просмотр видео осуществляется со скоростью 25 кадров в секунду. Имеет детектор движения и функцию день/ночь, позволяющую функционировать устройству в круглосуточном режиме. В темное время суток подключается ИК-подсветка, которая позволяет получать качественное черно-белое изображение. Коннектор RJ-45 используется для подключения сторонних устройств и для питания камеры.
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