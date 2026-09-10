Чайник электрический Econ ECO-1869KE
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Econ ECO-1869KE
Электрический металлический чайник ECON ECO-1869KE компактный полезный прибор с корпусом из нержавеющей стали. В отличие от пластика, нержавеющая сталь даже при нагревании не выделяет в воду вредных веществ и не дает неприятного запаха. Бытовая нержавеющая сталь долговечна, экологична и безопасна в использовании. Чайник из металла ECO-1869KE имеет мощность 1800 Вт и объем 1,8 л. Такой объем позволит напоить чаем всю семью или большую компанию друзей после одного закипания чайника. При этом чайник компактный, с эргономичным дизайном, имеет очень удобную большую ручку из прочной пластмассы, которая не нагревается. Подставка чайника вращается на 360 градусов, в подставке предусмотрено место для хранения шнура, длина которого 0,6 м. Чайник обладает и другими необходимыми и полезными функциями: защита от включения воды (пустой чайник просто не включится) и автоотключение после закипания.
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