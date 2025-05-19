Тостер Starwind ST7002 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
700
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414746
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Дополнительный цвет
серый
Прочее
поддон для крошек
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механический
Функции и особенности
термоизолированный корпус
Материал корпуса
пластик
Мощность
700
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
нет
Регулировка температуры
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
1.22
Описание товара Тостер Starwind ST7002 черный
Элегантный тостер STARWIND ST7002 выполнен в классическом черном цвете. Невозможно представить современную кухню без тостера, этот маленький помощник дает возможность превратить даже подсушенный хлеб в хрустящий и ароматный ломтик, который вызывает желание тут же съесть его.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: на 2 тоста, черные
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Дополнительный цвет
серый
Прочее
поддон для крошек
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механический
Функции и особенности
термоизолированный корпус
Материал корпуса
пластик
Мощность
700
Основной цвет
черный
Развернуть
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
нет
Регулировка температуры
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Элегантный тостер STARWIND ST7002 выполнен в классическом черном цвете. Невозможно представить современную кухню без тостера, этот маленький помощник дает возможность превратить даже подсушенный хлеб в хрустящий и ароматный ломтик, который вызывает желание тут же съесть его.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: на 2 тоста, черные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: на 2 тоста, черные
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены вообще супер
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, не занимает много места на столе, цена адекватная за такую функциональность. Пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет для своей цены пока работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Новый, работает. Нагрев очень сильный, хватает менее 1минуты, спираль накаляется "до бела" и это не очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
доставка вовремя, все в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер за невысокую стоимость. 2 слота, лоток для крошек, 7 степеней прожарки. Компактный, отлично вписался в кухонный интерьер. Очень вкусные тосты получаются, мы уже не представляем себе завтрак без них. Здорово экономит время)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,недорогой тостер,ничего лишнего,пока все устраивает!Фото соответствует описанию.Работает исправно.Используем 3 степень прожарки.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидала что так понравится . Взяла бюджетный вариант за скромную цену в 1060 руб. Нужно приспособиться что- бы добиться желаемого результата. На 5 для меня слишком, на тройке- самое то. Попробую ещë на 4 режиме. очень довольна приобретением. Доставлен в красивой недеформированной коробочке и раньше указанной даты, может быть прекрасным подарком, который я сделала себе сама.
Достоинства:
Комментарий:
Я получила то что хотела, маленький, компактный, хлебушек прожаривает равномерно, а цена- вообще подарок! Большое спасибо, однозначная рекомендация к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный тостер. Свои функции выполняет,запаха нету.
Тостер Starwind ST7002 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Starwind ST7002 черный
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены вообще супер
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, не занимает много места на столе, цена адекватная за такую функциональность. Пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет для своей цены пока работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Новый, работает. Нагрев очень сильный, хватает менее 1минуты, спираль накаляется "до бела" и это не очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
доставка вовремя, все в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер за невысокую стоимость. 2 слота, лоток для крошек, 7 степеней прожарки. Компактный, отлично вписался в кухонный интерьер. Очень вкусные тосты получаются, мы уже не представляем себе завтрак без них. Здорово экономит время)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,недорогой тостер,ничего лишнего,пока все устраивает!Фото соответствует описанию.Работает исправно.Используем 3 степень прожарки.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидала что так понравится . Взяла бюджетный вариант за скромную цену в 1060 руб. Нужно приспособиться что- бы добиться желаемого результата. На 5 для меня слишком, на тройке- самое то. Попробую ещë на 4 режиме. очень довольна приобретением. Доставлен в красивой недеформированной коробочке и раньше указанной даты, может быть прекрасным подарком, который я сделала себе сама.
Достоинства:
Комментарий:
Я получила то что хотела, маленький, компактный, хлебушек прожаривает равномерно, а цена- вообще подарок! Большое спасибо, однозначная рекомендация к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный тостер. Свои функции выполняет,запаха нету.