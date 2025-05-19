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Тостер Starwind ST7002 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Starwind ST7002 черный

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Тостер Starwind ST7002 черный - фото 1
Тостер Starwind ST7002 черный - фото 2
Тостер Starwind ST7002 черный - фото 3
Тостер Starwind ST7002 черный - фото 4
Тостер Starwind ST7002 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
700
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
  • Тостер Starwind ST7002 черный - фото 1
  • Тостер Starwind ST7002 черный - фото 2
  • Тостер Starwind ST7002 черный - фото 3
  • Тостер Starwind ST7002 черный - фото 4
  • Тостер Starwind ST7002 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414746
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Дополнительный цвет
серый
Прочее
поддон для крошек
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механический
Функции и особенности
термоизолированный корпус
Материал корпуса
пластик
Мощность
700
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
нет
Регулировка температуры
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
1.22

Описание товара Тостер Starwind ST7002 черный

Элегантный тостер STARWIND ST7002 выполнен в классическом черном цвете. Невозможно представить современную кухню без тостера, этот маленький помощник дает возможность превратить даже подсушенный хлеб в хрустящий и ароматный ломтик, который вызывает желание тут же съесть его.



Теги товара: на 2 тоста, черные

Отзывы о товаре Тостер Starwind ST7002 черный

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены вообще супер
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, не занимает много места на столе, цена адекватная за такую функциональность. Пока работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Пойдет для своей цены пока работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Новый, работает. Нагрев очень сильный, хватает менее 1минуты, спираль накаляется "до бела" и это не очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
доставка вовремя, все в работе.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тостер за невысокую стоимость. 2 слота, лоток для крошек, 7 степеней прожарки. Компактный, отлично вписался в кухонный интерьер. Очень вкусные тосты получаются, мы уже не представляем себе завтрак без них. Здорово экономит время)
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,недорогой тостер,ничего лишнего,пока все устраивает!Фото соответствует описанию.Работает исправно.Используем 3 степень прожарки.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидала что так понравится . Взяла бюджетный вариант за скромную цену в 1060 руб. Нужно приспособиться что- бы добиться желаемого результата. На 5 для меня слишком, на тройке- самое то. Попробую ещë на 4 режиме. очень довольна приобретением. Доставлен в красивой недеформированной коробочке и раньше указанной даты, может быть прекрасным подарком, который я сделала себе сама.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Я получила то что хотела, маленький, компактный, хлебушек прожаривает равномерно, а цена- вообще подарок! Большое спасибо, однозначная рекомендация к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный тостер. Свои функции выполняет,запаха нету.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Дополнительный цвет
серый
Прочее
поддон для крошек
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механический
Функции и особенности
термоизолированный корпус
Материал корпуса
пластик
Мощность
700
Основной цвет
черный
Развернуть
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
нет
Регулировка температуры
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный тостер STARWIND ST7002 выполнен в классическом черном цвете. Невозможно представить современную кухню без тостера, этот маленький помощник дает возможность превратить даже подсушенный хлеб в хрустящий и ароматный ломтик, который вызывает желание тут же съесть его.


Теги товара: на 2 тоста, черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены вообще супер
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, не занимает много места на столе, цена адекватная за такую функциональность. Пока работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Пойдет для своей цены пока работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Новый, работает. Нагрев очень сильный, хватает менее 1минуты, спираль накаляется "до бела" и это не очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
доставка вовремя, все в работе.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тостер за невысокую стоимость. 2 слота, лоток для крошек, 7 степеней прожарки. Компактный, отлично вписался в кухонный интерьер. Очень вкусные тосты получаются, мы уже не представляем себе завтрак без них. Здорово экономит время)
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,недорогой тостер,ничего лишнего,пока все устраивает!Фото соответствует описанию.Работает исправно.Используем 3 степень прожарки.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидала что так понравится . Взяла бюджетный вариант за скромную цену в 1060 руб. Нужно приспособиться что- бы добиться желаемого результата. На 5 для меня слишком, на тройке- самое то. Попробую ещë на 4 режиме. очень довольна приобретением. Доставлен в красивой недеформированной коробочке и раньше указанной даты, может быть прекрасным подарком, который я сделала себе сама.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Я получила то что хотела, маленький, компактный, хлебушек прожаривает равномерно, а цена- вообще подарок! Большое спасибо, однозначная рекомендация к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный тостер. Свои функции выполняет,запаха нету.


Тостер Starwind ST7002 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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