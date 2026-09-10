Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412331
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий
Утюг Hyundai H-SI01789 с мощностью 2400 Вт обеспечивает высокую производительность нагрева и подачи пара для эффективного разглаживания складок на вещах. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и легко скользит по поверхности ткани. Мощный поток пара 160 г/мин глубоко проникает в структуру ткани, избавляясь от складок любой сложности. Утюг Hyundai H-SI01789 оснащен вместительным резервуаром на 300 мл и простым кнопочным управлением. Противокапельная система и система защиты от образования накипи способствуют длительному сроку службы техники. Автоматическое отключение гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации утюга.
Утюг Hyundai H-SI01789 с мощностью 2400 Вт обеспечивает высокую производительность нагрева и подачи пара для эффективного разглаживания складок на вещах. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и легко скользит по поверхности ткани. Мощный поток пара 160 г/мин глубоко проникает в структуру ткани, избавляясь от складок любой сложности. Утюг Hyundai H-SI01789 оснащен вместительным резервуаром на 300 мл и простым кнопочным управлением. Противокапельная система и система защиты от образования накипи способствуют длительному сроку службы техники. Автоматическое отключение гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации утюга.
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий