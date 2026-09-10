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Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий

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Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 17
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 18
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 19
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 20
Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 18
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 19
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 20
  • Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412331
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
серый
Основной цвет
синий
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
желобок для пуговиц, противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х12
Вес, кг.
1.18

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий

Утюг Hyundai H-SI01789 с мощностью 2400 Вт обеспечивает высокую производительность нагрева и подачи пара для эффективного разглаживания складок на вещах. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и легко скользит по поверхности ткани. Мощный поток пара 160 г/мин глубоко проникает в структуру ткани, избавляясь от складок любой сложности. Утюг Hyundai H-SI01789 оснащен вместительным резервуаром на 300 мл и простым кнопочным управлением. Противокапельная система и система защиты от образования накипи способствуют длительному сроку службы техники. Автоматическое отключение гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации утюга.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
серый
Основной цвет
синий
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
2
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Функции и особенности
желобок для пуговиц, противокапельная система
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01789 с мощностью 2400 Вт обеспечивает высокую производительность нагрева и подачи пара для эффективного разглаживания складок на вещах. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и легко скользит по поверхности ткани. Мощный поток пара 160 г/мин глубоко проникает в структуру ткани, избавляясь от складок любой сложности. Утюг Hyundai H-SI01789 оснащен вместительным резервуаром на 300 мл и простым кнопочным управлением. Противокапельная система и система защиты от образования накипи способствуют длительному сроку службы техники. Автоматическое отключение гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации утюга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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