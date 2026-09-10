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Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black

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Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 1
Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 2
Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 3
Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 1
  • Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 2
  • Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 3
  • Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410524
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x457x407
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х27
Вес, г.
360

Описание товара Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black

Корпус ZALMAN M3 Plus RGB [M3 Plus RGB] представлен в форм-факторе Mini-Tower и выполнен из стали и пластика. Прочная конструкция выдерживает повышенное давление и температуру, а высококачественное черное покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии. Одна из боковых панелей изготовлена из закаленного стекла и демонстрирует яркие RGB-эффекты. Для ее снятия не потребуется инструментов: она с легкостью сдвигается в сторону, позволяя быстро и без проблем варьировать сборку системы. Верхний пылезащитный фильтр с системой Push&amp;amp;amp;amp;amp;amp;Pull обеспечивает надежность и простоту в обслуживании. Корпус ZALMAN M3 Plus RGB [M3 Plus RGB] оборудован 4 предустановленными вентиляторами по 12 см с подсветкой. Конфигурацию можно дополнить верхними кулерами с жидкостным охлаждением размером до 24 см. Большое количество отсеков предусматривает широкие возможности расширения, в частности, доступна установка видеокарт максимальной длиной 33 см.

Отзывы о товаре Корпус Zalman M3 PLUS RGB Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x457x407
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN M3 Plus RGB [M3 Plus RGB] представлен в форм-факторе Mini-Tower и выполнен из стали и пластика. Прочная конструкция выдерживает повышенное давление и температуру, а высококачественное черное покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии. Одна из боковых панелей изготовлена из закаленного стекла и демонстрирует яркие RGB-эффекты. Для ее снятия не потребуется инструментов: она с легкостью сдвигается в сторону, позволяя быстро и без проблем варьировать сборку системы. Верхний пылезащитный фильтр с системой Push&amp;amp;amp;amp;amp;amp;Pull обеспечивает надежность и простоту в обслуживании. Корпус ZALMAN M3 Plus RGB [M3 Plus RGB] оборудован 4 предустановленными вентиляторами по 12 см с подсветкой. Конфигурацию можно дополнить верхними кулерами с жидкостным охлаждением размером до 24 см. Большое количество отсеков предусматривает широкие возможности расширения, в частности, доступна установка видеокарт максимальной длиной 33 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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