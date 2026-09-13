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Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G)

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Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 1
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 2
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 3
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 4
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 5
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 6
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 7
Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 1
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 2
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 3
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 4
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 5
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 6
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 7
  • Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722913
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 451 х 437 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади: 1x140 мм,верх 3x120 мм или 2x140 мм, низ 3x120 мм
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х50х28
Вес, кг.
1.5

Описание товара Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G)

?Ключевые характеристики Корпус формата Mini Tower предназначен для сборки мощных систем на базе материнских плат micro-ATX и mini-ITX. Модель поддерживает установку видеокарт длиной до 410 мм и процессорных кулеров высотой до 176 мм. В корпусе реализовано до 9 мест для вентиляторов, из которых 3 вентилятора ARGB PWM уже предустановлены. Для накопителей предусмотрены отдельные отсеки:3 для устройств 2.5" и 2 для 3.5". ?Преимущества и отличия Основное преимущество корпуса - панорамная стеклянная боковая панель, которая позволяет демонстрировать внутренние компоненты и подсветку. Продуманный воздушный поток обеспечивается благодаря сетчатым элементам и нескольким зонам для установки вентиляторов. Поддержка жидкостного охлаждения с радиаторами до 360 мм делает корпус отличным выбором для энтузиастов и геймеров. ?Практичность Модель оснащена современными интерфейсами, включая 2 порта USB 3.0 и один USB-C Gen2 на фронтальной панели для быстрой передачи данных и подключения аксессуаров. Удобство обслуживания и апгрейда обеспечивают защелкивающиеся панели без винтов и магнитные пылевые фильтры сверху и снизу. Встроенный контроллер позволяет управлять подсветкой вентиляторов как с помощью материнской платы, так и отдельной кнопкой. ?Уникальность Корпус выделяется поддержкой материнских плат с обратным расположением разъемов (BTF), что помогает скрыть кабели и создать аккуратный внешний вид сборки. Использование закаленного стекла и современный модульный дизайн обеспечивают отличную эстетическую составляющую. Система скрытого кожуха для блока питания и продвинутая эргономика делают этот корпус привлекательным решением для тех, кто ценит как стиль, так и функциональность.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 451 х 437 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади: 1x140 мм,верх 3x120 мм или 2x140 мм, низ 3x120 мм
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Корпус формата Mini Tower предназначен для сборки мощных систем на базе материнских плат micro-ATX и mini-ITX. Модель поддерживает установку видеокарт длиной до 410 мм и процессорных кулеров высотой до 176 мм. В корпусе реализовано до 9 мест для вентиляторов, из которых 3 вентилятора ARGB PWM уже предустановлены. Для накопителей предусмотрены отдельные отсеки:3 для устройств 2.5" и 2 для 3.5". ?Преимущества и отличия Основное преимущество корпуса - панорамная стеклянная боковая панель, которая позволяет демонстрировать внутренние компоненты и подсветку. Продуманный воздушный поток обеспечивается благодаря сетчатым элементам и нескольким зонам для установки вентиляторов. Поддержка жидкостного охлаждения с радиаторами до 360 мм делает корпус отличным выбором для энтузиастов и геймеров. ?Практичность Модель оснащена современными интерфейсами, включая 2 порта USB 3.0 и один USB-C Gen2 на фронтальной панели для быстрой передачи данных и подключения аксессуаров. Удобство обслуживания и апгрейда обеспечивают защелкивающиеся панели без винтов и магнитные пылевые фильтры сверху и снизу. Встроенный контроллер позволяет управлять подсветкой вентиляторов как с помощью материнской платы, так и отдельной кнопкой. ?Уникальность Корпус выделяется поддержкой материнских плат с обратным расположением разъемов (BTF), что помогает скрыть кабели и создать аккуратный внешний вид сборки. Использование закаленного стекла и современный модульный дизайн обеспечивают отличную эстетическую составляющую. Система скрытого кожуха для блока питания и продвинутая эргономика делают этот корпус привлекательным решением для тех, кто ценит как стиль, так и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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