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Корпус Montech Heritage (B) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech Heritage (B) черный

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Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 3
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Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 6
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 7
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 8
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 9
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 10
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 11
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 12
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 13
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 14
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 15
Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 1
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 2
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 3
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 4
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 5
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 6
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 7
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 8
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 9
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 10
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 11
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 12
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 13
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 14
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 15
  • Корпус Montech Heritage (B) черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714921
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
368x235x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на боковой панели: 2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х33
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Heritage (B) черный

Montech Heritage сочетает в себе моду и функциональность, используя эко-кожу для придания вашему устройству первоклассного и отличительного вида, который выделяет его из толпы. Входящий в комплект кожаный ремешок одновременно прочный и практичный, что позволяет вам без труда переносить и перемещать устройство, будь то обновление, путешествие или демонстрация вашего устройства. Удобная переноска благодаря прочному кожаному ремню, выдерживающему нагрузку до 40 кг — идеальный вариант для геймеров, создателей контента и любителей путешествовать. Бросает вызов ограничениям, устанавливая блок питания ATX/SFX, графический процессор 40/50-й серии и 360-миллиметровый AIO одновременно, обеспечивая непревзойденную универсальность в меньшем корпусе.

Отзывы о товаре Корпус Montech Heritage (B) черный




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
368x235x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на боковой панели: 2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Montech Heritage сочетает в себе моду и функциональность, используя эко-кожу для придания вашему устройству первоклассного и отличительного вида, который выделяет его из толпы. Входящий в комплект кожаный ремешок одновременно прочный и практичный, что позволяет вам без труда переносить и перемещать устройство, будь то обновление, путешествие или демонстрация вашего устройства. Удобная переноска благодаря прочному кожаному ремню, выдерживающему нагрузку до 40 кг — идеальный вариант для геймеров, создателей контента и любителей путешествовать. Бросает вызов ограничениям, устанавливая блок питания ATX/SFX, графический процессор 40/50-й серии и 360-миллиметровый AIO одновременно, обеспечивая непревзойденную универсальность в меньшем корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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