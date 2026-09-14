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Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black

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Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 2
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 3
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 4
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 8
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 9
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 10
Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 8
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 9
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 10
  • Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726763
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 480 х 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм или 1x140 мм - на задней 3x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black

Компьютерный корпус Formula V Crystal U9 PA Black без Б/П Изогнутая стеклянная передняя панель Серия Crystal U9 оснащена изогнутой передней панелью из закалённого стекла, которая подчёркивает сборку с элегантностью и стилем. Она обеспечивает отличный обзор комплектующих, сохраняя при этом современный и изысканный внешний вид. Встроенный держатель видеокарты Благодаря встроенному держателю видеокарты корпус предотвращает её провисание и снижает нагрузку. Это обеспечивает более надёжную, стабильную и аккуратную сборку. Широкая поддержка материнских плат Корпус поддерживает широкий спектр материнских плат, включая ATX, Micro ATX, Mini-ITX, BTF и EATX (до 246 мм по ширине). Независимо от размера системы, серия Crystal U9 легко адаптируется под ваши требования. Быстрая установка без инструментов Наслаждайтесь лёгкой установкой благодаря удобной системе быстрого монтажа без инструментов. Эта функция также ускоряет апгрейд и обслуживание, сокращая простои и усилия. Просторная совместимость с CPU и GPU Поддерживаются кулеры CPU высотой до 182 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что даёт гибкость для установки высокопроизводительных комплектующих без компромиссов. Верхняя панель с крупной сеткой для максимальной вентиляции Оснащённый верхней панелью с крупной сеткой, корпус обеспечивает отличный воздушный поток для охлаждения системы при высокой нагрузке. Большая вентиляционная площадь ускоряет отвод тепла, оптимизируя общую эффективность охлаждения. Двухкамерная конструкция блока питания Двухкамерная конструкция изолирует блок питания и кабели от основной зоны комплектующих. Такое разделение улучшает воздушный поток, снижает накопление тепла и делает сборку аккуратной и профессиональной. Большая боковая вентиляционная панель Боковая панель имеет большую вентиляционную область, обеспечивая дополнительный приток или вывод воздуха для боковых вентиляторов и позволяя нижним вентиляторам втягивать больше прохладного воздуха. Такое решение улучшает воздушный поток и общую эффективность охлаждения. Эффективная защита от пыли Серия Crystal U9 оснащена съёмными нейлоновыми пылевыми фильтрами сверху и снизу, что упрощает очистку. Эти фильтры защищают систему от пыли, оберегая комплектующие и обеспечивая стабильную работу в долгосрочной перспективе.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal U9 PA Black




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 480 х 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм или 1x140 мм - на задней 3x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус Formula V Crystal U9 PA Black без Б/П Изогнутая стеклянная передняя панель Серия Crystal U9 оснащена изогнутой передней панелью из закалённого стекла, которая подчёркивает сборку с элегантностью и стилем. Она обеспечивает отличный обзор комплектующих, сохраняя при этом современный и изысканный внешний вид. Встроенный держатель видеокарты Благодаря встроенному держателю видеокарты корпус предотвращает её провисание и снижает нагрузку. Это обеспечивает более надёжную, стабильную и аккуратную сборку. Широкая поддержка материнских плат Корпус поддерживает широкий спектр материнских плат, включая ATX, Micro ATX, Mini-ITX, BTF и EATX (до 246 мм по ширине). Независимо от размера системы, серия Crystal U9 легко адаптируется под ваши требования. Быстрая установка без инструментов Наслаждайтесь лёгкой установкой благодаря удобной системе быстрого монтажа без инструментов. Эта функция также ускоряет апгрейд и обслуживание, сокращая простои и усилия. Просторная совместимость с CPU и GPU Поддерживаются кулеры CPU высотой до 182 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что даёт гибкость для установки высокопроизводительных комплектующих без компромиссов. Верхняя панель с крупной сеткой для максимальной вентиляции Оснащённый верхней панелью с крупной сеткой, корпус обеспечивает отличный воздушный поток для охлаждения системы при высокой нагрузке. Большая вентиляционная площадь ускоряет отвод тепла, оптимизируя общую эффективность охлаждения. Двухкамерная конструкция блока питания Двухкамерная конструкция изолирует блок питания и кабели от основной зоны комплектующих. Такое разделение улучшает воздушный поток, снижает накопление тепла и делает сборку аккуратной и профессиональной. Большая боковая вентиляционная панель Боковая панель имеет большую вентиляционную область, обеспечивая дополнительный приток или вывод воздуха для боковых вентиляторов и позволяя нижним вентиляторам втягивать больше прохладного воздуха. Такое решение улучшает воздушный поток и общую эффективность охлаждения. Эффективная защита от пыли Серия Crystal U9 оснащена съёмными нейлоновыми пылевыми фильтрами сверху и снизу, что упрощает очистку. Эти фильтры защищают систему от пыли, оберегая комплектующие и обеспечивая стабильную работу в долгосрочной перспективе.
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Доставка
Отзывы


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