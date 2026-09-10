Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый
Собранная в вандалозащищенном корпусе IP-камера HiWatch DS-I452S 4 мм предназначена для монтажа внутри помещений. Особенностью модели является наличие микрофона и динамика. Качество «картинки», обеспечиваемое камерой, наверняка удовлетворит вас: разрешение видео составляет 2560x1440. Максимальная частота кадров – 25 кадров в секунду. Устройство может использоваться как в быту, так и в профессиональных целях. IP-камера HiWatch DS-I452S 4 мм подключается проводным способом. Поддержка PoE, реализованная в устройстве, дает возможность не заниматься организацией отдельной линии электропитания. Камера обладает массой функций, в том числе такими оригинальными, как распознавание праздношатания, столпотворения и нарушения правил парковки. Возможность съемки в ночное время обеспечивается благодаря инфракрасной подсветке, дальность действия которой составляет внушительные 30 м. Рабочая температура камеры – от -20 до 40 °C. Диаметр и высота корпуса модели равны 111 и 82 мм соответственно. Цвет камеры традиционный – белый.
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