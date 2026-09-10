Top.Mail.Ru
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый - фото 1
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
4 630 руб.  13 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410261
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
696

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый

Собранная в вандалозащищенном корпусе IP-камера HiWatch DS-I452S 4 мм предназначена для монтажа внутри помещений. Особенностью модели является наличие микрофона и динамика. Качество «картинки», обеспечиваемое камерой, наверняка удовлетворит вас: разрешение видео составляет 2560x1440. Максимальная частота кадров – 25 кадров в секунду. Устройство может использоваться как в быту, так и в профессиональных целях. IP-камера HiWatch DS-I452S 4 мм подключается проводным способом. Поддержка PoE, реализованная в устройстве, дает возможность не заниматься организацией отдельной линии электропитания. Камера обладает массой функций, в том числе такими оригинальными, как распознавание праздношатания, столпотворения и нарушения правил парковки. Возможность съемки в ночное время обеспечивается благодаря инфракрасной подсветке, дальность действия которой составляет внушительные 30 м. Рабочая температура камеры – от -20 до 40 °C. Диаметр и высота корпуса модели равны 111 и 82 мм соответственно. Цвет камеры традиционный – белый.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Собранная в вандалозащищенном корпусе IP-камера HiWatch DS-I452S 4 мм предназначена для монтажа внутри помещений. Особенностью модели является наличие микрофона и динамика. Качество «картинки», обеспечиваемое камерой, наверняка удовлетворит вас: разрешение видео составляет 2560x1440. Максимальная частота кадров – 25 кадров в секунду. Устройство может использоваться как в быту, так и в профессиональных целях. IP-камера HiWatch DS-I452S 4 мм подключается проводным способом. Поддержка PoE, реализованная в устройстве, дает возможность не заниматься организацией отдельной линии электропитания. Камера обладает массой функций, в том числе такими оригинальными, как распознавание праздношатания, столпотворения и нарушения правил парковки. Возможность съемки в ночное время обеспечивается благодаря инфракрасной подсветке, дальность действия которой составляет внушительные 30 м. Рабочая температура камеры – от -20 до 40 °C. Диаметр и высота корпуса модели равны 111 и 82 мм соответственно. Цвет камеры традиционный – белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 4мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...